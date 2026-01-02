Laut den Walliser Behörden ist es im brennenden Gebäude zu einem sogenannten «Flashover» gekommen. Also zu einem schlagartigen Ausbreiten des Feuers. Wie kommt es dazu? Und wie können Betroffene reagieren?

Wie es zu einem «Flashover» kommen kann

Der «Flashover» – oder Deutsch: Feuersprung – ist jener Moment, in dem ein beginnender Brand schlagartig zum Vollbrand wird.

Markus Grenacher, Präsident der Feuerwehr­inspektoren­konferenz, erklärt, der Feuersprung entstehe aus den Rauchgasen eines zunächst kleinen Brands. Wenn etwa ein Rechaud oder eine Kerze einen Brand auslöse, entstehen Rauchgase. Können diese nicht entweichen, sammeln sie sich an. Und wenn zusätzlich genügend Sauerstoff vorhanden ist und die Temperatur dann ansteigt, kommt es zum Feuersprung.

Es brennt einfach alles.

«Befindet man sich dann im Raum, wird es tödlich», sagt Grenacher. Die ganze Rauchschicht brenne auf einen Schlag. Und sie könne sich bis tief nach unten bewegen, je nachdem, was verbrannt sei und wie gross der Raum sei. «Sie wird zu einem Feuerball. Es brennt einfach alles. Die Luft und die Rauchgase brennen.» Dann werde es selbst für ausgerüstete Feuerwehrleute gefährlich.

Temperaturen bis über 1000 Grad Box aufklappen Box zuklappen Die Brandschutzsachverständige Sandra Barz erklärte im «Brennpunkt» des Ersten deutschen Fernsehsenders ARD das Phänomen «Flashover» als ein «kleines Brandereignis», das die Hitze an die Umgebungstemperatur abgebe – dann sammele sich unter der Decke die Hitze. Dieser Wärmestau werde heisser und heisser. Alle brennbaren Materialien in dem betroffenen Raum würden dann irgendwann chemisch zersetzt und bildeten bestimmte Gase. «Und bei dem richtigen Mischungsverhältnis und bei einer immer höher werdenden Temperatur ist das eine Durchzündung, eine Feuerwalze, die komplett alles gleichzeitig in Brand nimmt, ohne dass es durch eine Flamme berührt wird.» Im Zuge eines «Flashovers» erfolgt nach Darstellung von Barz ein Temperaturanstieg innerhalb von geringer Zeit, auf etwa 1000 bis 1200 Grad. Zusätzlich falle der Sauerstoffgehalt auf unter vier Prozent. Sie betonte: «Das heisst, unser menschlicher Körper ist dafür nicht gemacht.» Für Menschen ohne Schutzkleidung sei das nicht zu überleben.

Doch das Phänomen sei keine Seltenheit, so Grenacher. Es gehöre eher zum Feuerwehralltag.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 19. Die Betroffenheit aus der Bevölkerung ist auch einen Tag nach der Katastrophe... Bildquelle: SRF. 1 / 19 Legende: Die Betroffenheit aus der Bevölkerung ist auch einen Tag nach der Katastrophe... SRF

Bild 2 von 19. ... in der Gemeinde noch spürbar. Bildquelle: SRF. 2 / 19 Legende: ... in der Gemeinde noch spürbar. SRF

Bild 3 von 19. Die Bar «Le Constellation» – der Ort des Unglücks am Tag danach. Bildquelle: SRF. 3 / 19 Legende: Die Bar «Le Constellation» – der Ort des Unglücks am Tag danach. SRF

Bild 4 von 19. Das Medieninteresse auch aus dem Ausland ist nach wie vor gross. Bildquelle: SRF. 4 / 19 Legende: Das Medieninteresse auch aus dem Ausland ist nach wie vor gross. SRF

Bild 5 von 19. Die Schweizer Flaggen am Bundeshaus wehen für fünf Tage auf Halbmast. Die Waadtländer Kantonsregierung folgte dem Beispiel. Bildquelle: KEYSTONE/Anthony Anex. 5 / 19 Legende: Die Schweizer Flaggen am Bundeshaus wehen für fünf Tage auf Halbmast. Die Waadtländer Kantonsregierung folgte dem Beispiel. KEYSTONE/Anthony Anex

Bild 6 von 19. Vor dem abgesperrten Gebiet um den Unglücksort versammelten sich am Donnerstagabend hunderte Trauernde. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle. 6 / 19 Legende: Vor dem abgesperrten Gebiet um den Unglücksort versammelten sich am Donnerstagabend hunderte Trauernde. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Bild 7 von 19. Die Menschen in Crans-Montana sind tief betroffen. Bildquelle: REUTERS/Stephanie Lecocq. 7 / 19 Legende: Die Menschen in Crans-Montana sind tief betroffen. REUTERS/Stephanie Lecocq

Bild 8 von 19. Unter den Opfern befinden sich viele junge – teils minderjährige – Menschen. Bildquelle: Alessandro della Valle/Keystone via AP. 8 / 19 Legende: Unter den Opfern befinden sich viele junge – teils minderjährige – Menschen. Alessandro della Valle/Keystone via AP

Bild 9 von 19. Am Donnerstagabend fand eine Gedenkmesse in der katholischen Kirche in Crans-Montana statt. Bildquelle: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE. 9 / 19 Legende: Am Donnerstagabend fand eine Gedenkmesse in der katholischen Kirche in Crans-Montana statt. EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

Bild 10 von 19. Am Donnerstagnachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild der Lage. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann. 10 / 19 Legende: Am Donnerstagnachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild der Lage. SRF/Anna-Lisa Achtermann

Bild 11 von 19. Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von rund 40 Todesopfern aus. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 11 / 19 Legende: Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von rund 40 Todesopfern aus. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 12 von 19. Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern war vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse. 12 / 19 Legende: Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern war vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. REUTERS/Denis Balibouse

Bild 13 von 19. Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann. 13 / 19 Legende: Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. SRF/Anna-Lisa Achtermann

Bild 14 von 19. Die Rega setzte für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern auch Ambulanzflugzeuge ein. Bildquelle: REUTERS/Pierre Albouy. 14 / 19 Legende: Die Rega setzte für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern auch Ambulanzflugzeuge ein. REUTERS/Pierre Albouy

Bild 15 von 19. Die Behörden sprachen an der ersten Medienkonferenz am Donnerstagvormittag noch von «Dutzenden Verstorbenen». Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle. 15 / 19 Legende: Die Behörden sprachen an der ersten Medienkonferenz am Donnerstagvormittag noch von «Dutzenden Verstorbenen». Keystone/Alessandro della Valle

Bild 16 von 19. Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis. 16 / 19 Legende: Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Keystone/Kantonspolizei Wallis

Bild 17 von 19. Im Rettungseinsatz standen 13 Helikopter, 42 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: X/Osint World. 17 / 19 Legende: Im Rettungseinsatz standen 13 Helikopter, 42 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. X/Osint World

Bild 18 von 19. Was als Neujahrsfest über die Bühne gehen sollte, endete für viele in einem Drama. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis. 18 / 19 Legende: Was als Neujahrsfest über die Bühne gehen sollte, endete für viele in einem Drama. Keystone/Kantonspolizei Wallis

Bild 19 von 19. Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Bildquelle: Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852. 19 / 19 Legende: Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852 Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Kommt dazu: In der Bar in Crans-Montana feierten junge Menschen auf zwei Etagen. Breche ein Feuer in einem Untergeschoss aus, steige das Risiko. «Weil ich mich so praktisch durch die Rauchschicht ins Freie, nach oben, bewegen muss – und die Rauchschicht ist oben im Raum.»

Für Laien kaum erkennbar

Zum konkreten Fall und zur Brandentwicklung in Crans-Montana will sich Grenacher nicht äussern. Er sagt aber, Laien könnten einen bevorstehenden Feuersprung kaum erkennen.

Als Laie gibt es nur eine Devise, sobald es brennt, raus aus dem Raum, Türe zu. Anrufen und warten auf die Feuerwehr.

Sie hätten jedoch ein kleines Zeitfenster, bevor es zum Feuersprung komme. «Als Laie gibt es nur eine Devise, sobald es brennt, raus aus dem Raum, Türe zu, anrufen und warten auf die Feuerwehr. Sie haben nur diese Chance. Sofort raus und nicht noch zuschauen oder etwas probieren.»

Dies sei vielleicht im Moment die wichtigste Lehre aus dem Drama von Crans-Montana, sagt der oberste Schweizer Feuerwehrinspektor.