Im Februar 2022 geriet das Psychiatriezentrum Münsingen in die Schlagzeilen. Mehrere Medien berichteten, dass an der Klinik drei Anhängerinnen der umstrittenen Kirschblütengemeinschaft beschäftigt gewesen waren. Bei ihnen handelte es sich um zwei Psychiaterinnen und eine Psychologin. Die Kirschblütengemeinschaft wird von Fachpersonen als «sektenähnlich» beschrieben. Mehrere Schweizer Fachverbände der Psychiatrie und Psychologie halten das Gedankengut in Verbindung mit einer Tätigkeit in einer Klinik für unvereinbar. Im Zentrum der Vorbehalte gegen die Kirschblütengemeinschaft steht etwa der Vorwurf, dass auch sexuelle Grenzen zwischen Therapeuten und Patientinnen nicht immer eingehalten würden, sowie der teilweise Einsatz psychodelischer Substanzen in der Therapie.

Verschwörungserzählung hielt Einzug

Im Frühling 2022 deckte das Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von SRF auf, dass am PZM Patientinnen und Patienten übermässig mit Zwang behandelt wurden. Beispielsweise wurden manche tage- oder wochenlang mit Gurten ans Bett gefesselt. Auch hatte sich die Verschwörungserzählung rund um «Satanic Panic» unter Ärztinnen und Psychologen verbreitet. Einige Fachpersonen waren davon überzeugt, dass es Täter gibt, welche die Gedanken von Frauen programmieren und sie fernsteuern könnten.

Einsicht in Originalberichte gefordert

In der Folge setzte die bernische Gesundheitsdirektion den psychiatrischen Gutachter Thomas Maier ein, der in seiner Untersuchung die SRF-Recherchen bestätigte. Auch das PZM liess die Vorkommnisse von zwei Expertengruppen untersuchen. Offiziell hiess es, man habe «organisatorische und führungsspezifische Schwachstellen» gefunden und Massnahmen ergriffen. Etwa wurde der ärztliche Direktor entlassen. Das PZM hielt fest, dass durch die ehemaligen Mitarbeiterinnen aus der Kirschblütengemeinschaft keine Patientinnen und Patienten zu Schaden gekommen seien. Weiter seien keine «strafrechtlich relevanten Verfehlungen» am PZM festgestellt worden. Alle Inhalte der Originalberichte wurden der Öffentlichkeit bis jetzt nicht bekannt gegeben. Aus diesem Grund forderte SRF Einsicht in die Berichte.