Schätzungsweise 70'000 Frauen in der Schweiz tragen einen erblichen Gendefekt in sich, der das Risiko stark erhöht, im Verlauf des Lebens an einem Brust- und/oder einem Eierstockkrebs zu erkranken. Wie Chefärztin Cornelia Leo erklärt, liegt ungefähr fünf bis zehn Prozent aller Brustkrebserkrankungen und zirka 20 Prozent aller Eierstockkrebserkrankungen eine erbliche Ursache zugrunde.

Der Gendefekt wird also in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Die häufigsten Gene in diesem Zusammenhang sind BRCA1 und BRCA2. Es gibt aber noch andere Hochrisiko-Gene, die wegen Mutationen das Brustkrebs- und/oder Eierstockkrebsrisiko erhöhen können.

Zum Thema «erhöhtes Risiko» sagt die Präsidentin der Schweizer Gesellschaft für Senologie: Jede Frau hat unabhängig von einem erblichen Gendefekt ein Risiko von zirka zwölf Prozent, dass sie bis zum Alter von 80 bis 85 Jahren an einem Brustkrebs erkrankt. Trägt jemand einen solchen Gendefekt mit sich, erhöht sich das Risiko auf 60 und zum Teil gar auf 80 Prozent. Beim seltenen Eierstockkrebs liegt das grundsätzliche Lebenszeitrisiko bei ungefähr einem Prozent. Mit einem Gendefekt kann das Erkrankungsrisiko auf 20 bis 40 Prozent ansteigen.

Entsprechend wichtig ist bei der Vorsorgeuntersuchung die Frage nach der Familiengeschichte, um mit einem Gentest allfällige Schwachstellen rechtzeitig abzuklären und allenfalls zu handeln. Eine allfällige vorsorgliche Entfernung von Brustgewebe und Eierstöcken ist neu «in allen relevanten Fällen» von der Grundversicherung gedeckt. Bisher war das nur in einzelnen Fällen so oder vom Goodwill der Krankenkassen abhängig.