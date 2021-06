Migros und Lidl versehen Fleischprodukte seit diesem Frühling mit einem sogenannten Tierwohlrating. Lidl arbeitet dabei mit dem Schweizer Tierschutz (STS) zusammen. Das Rating ist in die vier Kategorien «A – top», «B – good», «C – medium» und «D – low» eingestuft. «Damit sollen Konsumentinnen und Konsumenten auf der Verpackung gleich erkennen können, was in diesem Produkt wirklich an Tierschutz steckt», erklärt Cesare Sciarra vom STS.

Auch Migros hat Ende März ein Tierwohl-Rating unter dem Namen «M-Check» eingeführt: Die Skala reicht von einem Stern, für tierische Produkte aus Produktion ohne nachvollziehbare Standards, bis hin zu 5 Sternen, wenn die Tierschutzrichtlinien durch Tierwohlmassnahmen erweitert werden.

Interessant dabei: Während Pouletfleisch aus Mastbetrieben mit sogenannt «Besonders tierfreundlicher Stallhaltung – BTS» im STS-Rating bei Lidl lediglich das Rating «C-Medium» erreicht, punktet es im M-Check mit 3 Sternen. BTS-Fleisch kommt also bei der Migros besser weg als im Rating vom Schweizer Tierschutz. Migros schreibt dazu, das liege an der unterschiedlichen Bewertungsskala, welche sie zusammen mit der Fachhochschule der Land-, Wald- und Lebensmittelwirtschaft (HAFL) in Zollikofen BE entwickelt habe.