12- bis 16-Jährige sollen einen Helm tragen müssen, wenn sie Velo fahren. Das will der Bundesrat. Betroffene äussern sich.

Bund will Pflicht für Teenager

Im Velohäuschen der Oberstufe Rain in Rapperswil-Jona hängt höchstens bei jedem vierten Velo ein Helm an der Lenkstange. «Ich finde den Helm recht nervig», sagt ein Schüler. «Aber ich mache das so, dass ich vor dem Haus, wenn meine Mutter noch rausschaut, den Helm trage, und wenn ich ein Stück weit gefahren bin, ziehe ich ihn wieder aus.»

Dies, damit die modische Mütze oder die aufwändige Frisur unter dem Helm keinen Schaden nimmt. Solche Argumente sprechen aus Sicht mancher Jugendlicher gegen einen Velohelm. Andere gewichten den Schutz aber höher. «Aufs Handy tut man eine Schutzhülle, obwohl man es ersetzen kann. Aber auf den Kopf setzt man dann keinen Helm, dabei kann man den nicht ersetzen», sagt ein anderer Schüler.

Pro Velo Schweiz gegen Obligatorium

Eine Schülerin gibt zu bedenken: «In unserer Familie gab es schon mehrere Velounfälle. Alle trugen einen Helm, aber ohne wären sie gestorben.» Deshalb trage sie «aus Prinzip» einen Helm. Dass alle Velofahrerinnen und -fahrer wie sie freiwillig aus Prinzip einen Helm tragen würden, wünscht sich auch der Interessenverband Pro Velo Schweiz.

Legende: Nationalrat Matthias Aebischer (SP/BE) setzt auf Freiwilligkeit beim Velohelm. Keystone

Eine allgemeine Helmpflicht gehe aber zu weit, könne sogar kontraproduktiv sein, sagt Verbands-Präsident Matthias Aebischer. «Wir empfehlen, den Leuten einen Helm zu tragen, sind aber klar gegen ein Obligatorium. Denn viel wichtiger ist, dass möglichst viele Leute Velo fahren, denn dann gibt es bessere und mehr Velo-Infrastrukturen.»

Das bringe Sicherheit. «Und nicht der Helm alleine», betont Aebischer. Pro Velo Schweiz sei deshalb zufrieden, dass der Bundesrat keine Helmpflicht fordert, ausser bei Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren, da genau bei den Teenagern besonders oft Velounfälle passieren.

Teenager finden Busse «unnötig»

Die kurze Umfrage im Schulhaus Rain in Rapperswil-Jona zeigt: Auch die Teenager sind skeptisch, ob eine Helmpflicht und damit eine mögliche Busse wirklich den gewünschten Nutzen bringen würde.

Er sei nicht grundsätzlich gegen die Helmpflicht, sagt ein Jugendlicher. «Aber sofort sagen, Velohelm anziehen, oder sonst es gibt eine Busse, das ist einfach unnötig.» Die Botschaft des Bundesrats kommt nun ins Parlament. Dieses muss entscheiden, ob der Velohelm für Jugendliche bis und mit 16 Jahren in Zukunft obligatorisch sein soll oder nicht.