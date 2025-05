Der Flüchtling aus dem Irak, der wegen einer Kriegsverletzung im Rollstuhl sitzt, reiste im Januar 2012 in die Schweiz ein. Er hatte für den IS einen Bombenanschlag in Europa geplant. Der von den Medien deshalb auch als «Rollstuhlbomber» bezeichnete Mann wurde aber rechtzeitig festgenommen.

Die Strafe dafür hat er verbüsst, doch er gilt noch immer als gefährlich. Schon seit 2017 möchten die Schweizer Behörden ihn deshalb ausweisen – doch er wehrt sich mit dem Argument, dass ihm im Irak Folter drohe.

Aktuell müsste das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, ob der Gefährder in den Irak ausgeschafft werden kann oder nicht. Seit September sitzt er deshalb in Ausschaffungshaft. Dies ist eigentlich nur während sechs Monaten zulässig. Das Bundesverwaltungsgericht lässt sich so lange Zeit mit dem Entscheid, dass dem Bundesgericht jetzt der Geduldsfaden gerissen ist.