Bundespräsident in Isolation

Bundespräsident Ignazio Cassis hat sich mit Corona angesteckt.

Im Hinblick auf die Münchner Sicherheitskonferenz hat er laut Mitteilung einen PCR-Test gemacht, dieser sei positiv ausgefallen.

Cassis hat sich nach Bekanntwerden des Resultats am Donnerstagvormittag sofort in Isolation begeben.

Der 60-jährige ehemalige Kantonsarzt weise keine Symptome auf und es gehe ihm gesundheitlich gut. «Bundespräsident Cassis wird seine Arbeit bis am Sonntag von seinem Wohnsitz aus weiterführen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Bundespräsident Cassis wird seine Arbeit bis am Sonntag von seinem Wohnsitz aus weiterführen.

Er habe bis dahin alle geplanten Anlässe und Veranstaltungen abgesagt, unter anderem die Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz vom Freitag und Samstag. Bundespräsident Cassis werde am Montag an seinen Arbeitsplatz zurückkehren.