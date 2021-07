Die Landesregierung hat am Donnerstag ihr traditionelles zweitägiges «Bundesratsreisli» begonnen.

Bundespräsident Guy Parmelin lud seine Regierungskollegen auf eine Tour durch abgelegene und innovative Regionen des Waadtlands ein.

Die Reise führte in das Winzerdorf Concise, das Vallée de Joux, das Pays d'Enhaut und nach Nyon, die Hauptstadt von Parmelins Heimatbezirk. «Wir werden periphere Regionen besuchen, über die nicht oft gesprochen wird, die aber auch sehr dynamisch sind», sagte Parmelin am Donnerstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Besuch begann in Concise auf dem Weingut des ehemaligen Kartäuserklosters La Lance. Danach ging es weiter ins Vallée de Joux, mit einem Stopp im Uhrenmuseum und einem Apéro mit der Bevölkerung im Sportzentrum Sentier, an dem mehr als 250 Personen teilnahmen.

Bild 1 / 4 Legende: Die Bundesräte Simonetta Sommaruga, Alain Berset, Viola Amherd und Ueli Maurer sprechen nach dem Gruppenfoto während des Bundesratsausflugs. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Bundespräsident Guy Parmelin leitet die Blaskapelle Echo des Forets während eines Aperitifs mit der Bevölkerung der Gemeinde Le Chenit im Rahmen des Bundesratsausflugs. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Im Pays d'Enhaut geht es zu einer «ganz besonderen» Käse- und Weinprobe. Hier im Bild mit Karin Keller-Sutter und Viola Amherd. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Guy Parmelin lässt sich für ein Selfie mit Jugendlichen aus der Gemeinde Le Chenit ablichten. Keystone

Treffen in Nyon am Freitag

Anschliessend fuhr die Landesregierung ins Pays d'Enhaut zu einer «ganz besonderen» Käse- und Weinprobe. Am Freitag stehe in Nyon erneut ein Treffen mit der Bevölkerung und der Besuch eines Landwirtschaftsbetriebes auf dem Programm, der Zitrusfrüchte produziere und alle Top-Restaurants in der Schweiz beliefere, sagte Parmelin.

«Unternehmergeist und Innovation stehen im Mittelpunkt dieser Reise», fuhr der Wirtschaftsminister fort. Die zweitägige Exkursion endet am Freitag früh genug, «damit alle den nächsten Sieg der Schweizer Fussballmannschaft verfolgen können», fügte Parmelin hinzu.