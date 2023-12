Sie habe die Wahlen verpasst? Kein Problem. In dieser Auflistung finden Sie eine Auswahl der bewegendsten Momente dieses Tages im Bundeshaus in Bern. Denn neben beinharter Politik bieten die Bundesratswahlen 2023 auch Unterhaltung. Hier sind die acht besten Momente. Sieben für den Bundesrat und einen für den Bundeskanzler.

1. Alain Berset tritt ab

Nach der Würdigung von Nationalratspräsident Eric Nussbaumer und stehendem Applaus im Nationalratssaal verabschiedet sich Alain Berset am Rednerpult: Nach zwölf Jahren im Amt, einer Pandemie und auch dem einen oder anderen Skandal. «Nein, es war nicht immer einfach. Nein, wir waren uns nicht immer einig. Zum Glück», sagt der scheidende Bundesrat – und tritt ab.

00:29 Video Alain Berset: «Differenzen haben uns gezwungen, miteinander bessere Lösungen zu suchen» Aus News-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

2. Walter Thurnherr kämpft mit den Tränen

Ebenso wird Bundeskanzler Walter Thurnherr verabschiedet. Mit feuchten Augen lauscht er der Würdigung durch Nussbaumer. Thurnherr habe bei allem stets seinen Humor behalten und bewiesen, dass er über sich selbst lachen könne, sagt der Nationalratspräsident. Und der abtretende Bundeskanzler wird dem gerecht: Mehrfach schallt lautes Gelächter durch den Saal, während Thurnherrs Rede. Er unterstreicht allerdings auch die Werte der Schweiz und appelliert an die Anwesenden, ihnen weiter Sorge zu tragen.

00:47 Video Thurnherr über die Werte der Schweiz Aus News-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

3. Samira Marti weist auf «guten Ton» hin

Nach dem ersten Wahlgang zur Ersatzwahl für den Sitz von Alain Berset kommt der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch auf 63 Stimmen. Da er nicht von seiner Partei aufgestellt wurde, richtet SP-Fraktionspräsidentin Samira Marti das Wort an die Parlamentsmitglieder.

Samira Marti: «Bitte entscheiden Sie sich für einen offiziellen Kandidaten» Aus News-Clip vom 13.12.2023.

4. Beat Jans bedankt sich rührend bei Familie

Schliesslich ist klar: Der Basler Beat Jans darf die Nachfolge von Alain Berset antreten. Als er nach der Wahl in den Saal tritt, feiern ihn alle Anwesenden mit Applaus. Am Rednerpult nimmt Jans das Amt an. Nach kurzer Verwirrung über die Verortung seiner Familie brechen die Emotionen aus ihm heraus.

00:37 Video Beat Jans bedankt sich bei seiner Familie Aus News-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

5. Viktor Rossi freut sich über Wahl

Ein neuer Bundeskanzler wird gewählt: Für Walter Thurnherr rückt der Grünliberale Viktor Rossi nach. Er arbeitet seit 13 Jahren in der Bundesverwaltung und ist seit vier Jahren Vizekanzler. Er freut sich sichtlich über die Wahl.

Viktor Rossi wird Bundeskanzler Aus News-Clip vom 13.12.2023.

6. Bundesratsmitglieder und Bundeskanzler legen Eid ab

Nach dem Ende der Wahl werden sämtliche Bundesrätinnen und Bundesräte sowie der neue Bundeskanzler vereidigt. Wahlweise darf man in seiner Muttersprache «geloben» oder «schwören», mit drei erhobenen Fingern an einer Hand oder der Hand auf dem Herzen. Man sieht und hört beides.

00:29 Video Bundesräte werden vereidigt Aus News-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

7. Beat Jans erklärt Wahlerfolg

Als sich Beat Jans in der SRF-Sondersendung den Fragen Nathalie Christen stellt, ordnet er den Wahlsieg ein. Es seien nicht nur die Basler Läckerli gewesen, die die Parlamentsmitglieder überzeugt hätten, sagt er im Interview.

00:15 Video Beat Jans: «Es waren nicht nur die Läckerli» Aus News-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 15 Sekunden.

8. Jon Pult ist enttäuscht

Der nicht gewählte SP-Nationalrat Jon Pult zeigt sich enttäuscht ab dem Resultat. Er freut sich aber vor den Medien für Jans. «Es war ein faires und offenes Rennen zwischen Beat und mir. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit ihm», so Pult, der weiter im Nationalrat politisieren wird.

00:29 Video Pult: «Ich habe ehrliche Freude» Aus News-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.