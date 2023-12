Es sei ein langer und intensiver Tag gewesen, sagte der Basler Regierungspräsident Beat Jans nach dem dreistündigen Hearing-Marathon im Bundeshaus. Er habe aber versucht darzulegen, was er in seiner Zeit als Mitglied der Basler Kantonsregierung gelernt habe. Exekutiverfahrung sei aus seiner Sicht wichtig. «Ich weiss aber gar nicht, was ich ihnen sagen soll. Aus der Sitzung plaudern kann ich nicht.»

«Es ist für mich unmöglich, eine Bilanz zu ziehen», sagte auch Jon Pult. Er habe aber offen und ehrlich seine Positionen darlegen können: «Ich bin im Reinen mit mir.» Pult sprach von einem «fairen und korrekten Verfahren». Sein Gefühl sei darum gut. Und etwas sarkastisch fügte er hinzu: «Es war ein fast wie in den Ferien. Ich bin ein bisschen erschöpft, aber es hat mir auch Spass gemacht.»