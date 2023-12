In der Nacht vor einer Bundesratswahl kann so einiges passieren. Da treffen sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier für letzte Absprachen traditionsgemäss im Berner Hotel Bellevue an der Bar.

Es gibt zwei Arten von Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die sich in der prall gefüllten Bellevue-Bar tummeln. Jene, die sich so äussern: «Wahlen sind per se immer spannend. Aber ich glaube, morgen werden wir relativ normale, relativ ruhige Wahlen sogar erleben», sagt die Aargauer FDP-Nationalrätin Maja Riniker beispielsweise.

Und dann gibt es jene, die sich eher so äussern: «Ich halte mich immer noch an meine Tradition, dass ich jene wähle, die ich will. Ich kann Ihnen sagen, es wird für mich eine spannende Sache werden, weil es ein schwieriges Ticket ist», so FDP-Ständerat Hans Wicki (NW). Er spricht das Zweierticket der SP mit Beat Jans und Jon Pult an.

Nicht viele rechnen mit grossen Überraschungen

Die meisten Anwesenden winken zwar ab, wenn man sie nach möglichen Überraschungen fragt. Doch hakt man nach, spürt man auch hier im Bellevue den Drang von einigen, sich nicht immer an ungeschriebene Regeln halten zu müssen.

So hofft der Zürcher EVP-Nationalrat Nik Gugger: «Ich hoffe, dass man sich für die Zukunft auch wieder loslöst von diesen vorgegebenen Tickets. Ob das morgen stattfindet, ob da schon das Bewusstsein da ist, kann man infrage stellen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es eine Überraschung geben würde.»

Legende: In der Nacht vor einer Bundesratswahl kann so einiges passieren, wenn sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier an der Bar des Hotels Bellevue treffen. Keystone/Peter Klaunzer

Wer wie wählt, wird am Schluss niemand wissen. Die Wahl ist geheim und das könnte in diesem Jahr entscheidend sein, mutmasst SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann (ZH): «Es wurde unter den Parlamentariern noch nie so wenig über die Bundesratswahlen gesprochen. Es wird eigentlich überhaupt nicht gesprochen darüber. Und ich deute das in diese Richtung, dass jeder von seinem Wahlgeheimnis Gebrauch machen möchte.»

Sie lehnt sich gar noch weiter aus dem Fenster und meint mehr im Scherz: «Der Nachname des neuen Bundesrates wird mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit mit einem J beginnen.»

1 / 4 Legende: Maja Riniker rechnet mit ruhigen Wahlen. Keystone/Peter Klaunzer 2 / 4 Legende: Für Hans Wicki ist es ein schwieriges Ticket. Keystone/Alessandro Della Valle 3 / 4 Legende: Nik Gugger hofft auf eine Zukunft ohne Tickets. Keystone/Alessandro Della Valle 4 / 4 Legende: Dass die Wahl geheim abläuft, könnte dieses Jahr entscheident sein, so Barbara Steinemann. Keystone/Alessandro Della Valle

Beat Jans oder Daniel Jositsch also. Wobei Barbara Steinemann dann doch die Wahl von Beat Jans für am wahrscheinlichsten hält. Trotzdem: Ein bisschen Spannung liegt in der Luft an diesem Abend im Bellevue in Bern.