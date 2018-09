Bernhard Ehrenzeller ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität St.Gallen und Geschäftsführender Direktor am Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG). Seine Forschungsgebiete betreffen Verfassungsfragen in Bund und Kantonen, Aussenpolitik und Demokratie sowie Bildungsrecht, Föderalismus, Reform der Staatsleistung (Regierungs- und Parlamentsreform) und der Volksrechte, Ausländerrecht und Justizmanagement.