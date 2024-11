In einem Chalet in Klosters wurde 1966 Musikgeschichte geschrieben. Jetzt steht das «McCartney-Haus» zum Verkauf.

In diesem Haus in Klosters schrieb McCartney einen Beatles-Song

In der Bündner Gemeinde Klosters lag noch viel Schnee, als am 4. März 1966 vor dem Chalet namens «Casa Rosmarie» ein Aston Martin DB5 mit britischem Nummernschild vorfuhr. Aus dem Auto stieg niemand Geringeres als Paul McCartney, Songwriter der Beatles. Zusammen mit seiner Freundin, Schauspielerin Jane Asher, mietete er das Haus für zwei Wochen. McCartney kam zum Skifahren in die Schweiz – und um Songs zu schreiben.

Paul McCartney in Klosters (März 1966)

1 / 3 Legende: Paul McCartney mit seiner Freundin Jane Asher auf der Terrasse der «Casa Rosmarie». The Paul-McCartney-Project 2 / 3 Legende: Der 23-jährige Paul McCartney schrieb hier den Beatles-Song «For No One». The Paul-McCartney-Project 3 / 3 Legende: Das Paar lernte in Klosters Skifahren und nahm Unterricht bei einem lokalen Skilehrer. The Paul-McCartney-Project

Die Beatles waren in den 1960er-Jahren zur bekanntesten Popband der Welt aufgestiegen. 1966 führte die Band zeitweise in vielen Ländern die Hitparaden an, zu den bekanntesten Songs der Band gehörten damals «Yesterday» oder «Help!». Die Band spielte unzählige Konzerte auf der ganzen Welt – da kam eine Auszeit in den Schweizer Bergen gerade recht.

Legende: Paul McCartney (ganz links) 1964 auf der Bühne mit The Beatles. Keystone/DAN GROSSI

McCartneys Aston Martin blieb im Schnee stecken

Das prominente Paar blieb in Klosters weitgehend unbemerkt, obwohl McCartney und Asher täglich im auffälligen silbergrauen Aston Martin zum Skilift fuhren und Skiunterricht nahmen. Nicht einmal der Skilehrer wusste, wer seine Schüler waren. Erst als er Paul beiläufig fragte, was er beruflich machte, legte der 23-jährige McCartney eine Beatles-Schallplatte auf und sagte: «Das mache ich.»

1 / 3 Legende: Das «Paul-McCartney-Haus» in Klosters ist zum Verkauf ausgeschrieben. srf/claudio spescha 2 / 3 Legende: Der Kaufpreis der «Casa Rosmarie» beträgt 2.18 Millionen Franken. srf/claudio spescha 3 / 3 Legende: Der Blick von der Terrasse des Hauses auf die umliegende Bergwelt. srf/claudio spescha

Vermietet wurde das Chalet damals vom lokalen Gastronomen Tino Meisser. Sein Sohn erinnert sich gegenüber SRF an die Begegnung mit dem Popstar. Weil McCartneys Auto einmal im Schnee stecken blieb und das Getriebe kaputt war, fuhr der damals 20-jährige Meisser das Paar zur Piste.

02:03 Video Hauseigentümer Meisser jodelte 1966 mit Paul McCartney am Küchentisch Aus News-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Paul lud ihn kurzerhand zum Frühstück ein. «Wir sassen am Tisch in der Küche. Paul fragte mich, ob ich jodeln könne. Ich verneinte und Paul motivierte mich, es zu versuchen. Schlussendlich haben wir beide gejodelt und dazu Spiegeleier und Brot gegessen.»

Am Ende hockte ich in einem Schweizer Chalet in einem kleinen Bad und schrieb ‹For No One›.

Vis à vis über den Gang, im Badezimmer, schrieb Paul McCartney schliesslich Musikgeschichte. Hier komponierte er den Song «For No One» für das Album «Revolver». Im Buch «The Beatles Anthology» erinnert sich Paul an die Entstehung des Songs: «Am Ende hockte ich in einem Schweizer Chalet in einem kleinen Bad und schrieb ‹For No One›. Ich erinnere mich an die abfallende Bassfolge, auf der das Stück basiert, und an die Figur in dem Lied – ein Mädchen, das vor dem Spiegel steht und sich schminkt.»

Weil das Haus in Klosters aktuell zum Verkauf steht, durfte SRF den musikhistorisch bedeutsamen Ort filmen:

00:08 Video In diesem Badezimmer komponierte Paul McCartney den Song "For No One" Aus News-Clip vom 08.11.2024. abspielen. Laufzeit 8 Sekunden.

McCartney am Klavier im Hotel Casanna

McCartney und Asher mischten sich im März 1966 auch gerne unter die Leute. Sie feierten an einem Waldfest oder assen in Conters GR in einem Restaurant. Zudem besuchte das Paar ein volkstümliches Konzert.

Beatles und die Schweiz Box aufklappen Box zuklappen Laut dem Schweizer Pop-Chronisten und Buchautor Sam Mumenthaler haben die Beatles nie ein Konzert in der Schweiz gespielt. 1964 betrat die Band aber Schweizer Boden, als sie in Zürich-Kloten auf der Durchreise nach Hongkong war. Hunderte Schweizer Fans feierten die britischen Musik-Idole am Flughafen. Später als Solokünstler spielten Paul McCartney und Ringo Starr mehrere Konzerte in der Schweiz. Paul trat 1972 (Zürich, Montreux), 1989 (Zürich), 2004 (Zürich) und 2012 (Zürich) hierzulande auf. Ringo in den Jahren 1992 (Montreux) und 1998 (Zofingen).



Zwei Songs der Beatles entstanden in der Schweiz. 1965 komponierte John Lennon in St. Moritz den Song «Norwegian Wood». 1966 schrieb Paul McCartney «For No One» im Badezimmer der «Casa Rosmarie» in Klosters.

Den denkwürdigsten Moment gab es jedoch im Hotel Casanna in Klosters. Hier spielte McCartney den Song «Eleanor Rigby» spontan am Klavier vor einer Handvoll Zuschauern. Es war die Uraufführung des Stücks – die Beatles haben das Lied nie live gespielt.

Legende: Der Gästebucheintrag von Paul McCartney und Jane Asher. zvg

Paul McCartney und Jane Asher verewigten sich schliesslich zum Abschluss der Reise am 19. März 1966 im Gästebuch des Hauses, sie waren damals die ersten Gäste im neuen Chalet. «Wonderful chalet, wonderful holiday», schrieb McCartney und klebte dazu ein Foto der Beatles ins Album ein.

00:11 Video Hauseigentümer Meisser und das kostbare Gästebuch Aus News-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 11 Sekunden.

Hauseigentümer Tino Meisser ist stolz auf McCartneys Eintrag ins Gästebuch. Derart stolz, dass er zwar das musikhistorische Haus verkaufen will, das Gästebuch jedoch kaum. «Vielleicht will ein Käufer das Gästebuch noch dazu haben. Ob ich das dann aber verkaufe, weiss ich nicht. Das behalte ich vielleicht.»