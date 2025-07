«Wir haben das Kind zu uns ins Bett genommen und gedacht: Wenn wir heute sterben, dann wenigstens gemeinsam an einem Ort», erinnert sich ein Familienvater an die Nacht voller Angst und Ungewissheit.

Die meisten in der Region Basel wissen noch, was sie in dieser Nacht dachten und fühlten. So auch diese Mutter: «Wir hatten schon Tschernobyl im Frühling 1986, dann dachte ich: Nicht schon wieder so etwas».

Der Geruch habe gebratenem Hamburgerfleisch geglichen, erinnert sich eine weitere Zeitzeugin: «Der Geruch war nicht schlimm oder ätzend, aber zu wissen, dass der ungesund ist, war schrecklich». Sie war 1986 Jugendliche und musste am nächsten Tag in die Schule.