Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS, sind eine Gruppe schwer abbaubarer Chemikalien, die weltweit in der Industrie eingesetzt werden. Sie sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und stecken daher etwa in Regenjacken, beschichteten Bratpfannen oder in Löschschaum. PFAS stellen ein mögliches gesundheitliches Risiko dar, schreibt der Bund. Deshalb gelten in der Schweiz seit Jahresbeginn Höchstwerte für gewisse Lebensmittel und für das Trinkwasser.