China ist heute weltweit mit über 30 Kulturzentren in anderen Staaten präsent. Die Zentren sind dem Ministerium für Kultur und Tourismus zugeordnet. Nach staatlichen Angaben existieren sie seit den 1980er-Jahren. «Der kulturelle Austausch wird vom chinesischen Parteistaat gefördert, er steckt hinter diesen Zentren», erklärt China-Experte Ralph Weber. In den Kulturzentren finden Konzerte, Ausstellungen und Vorträge statt. Das Zentrum in Bern befindet sich derzeit laut Leitung noch in einer Testphase.