Es ist fast 24 Jahre her: Im Oktober 2000 lag ein 21-jähriger Mann in Münchenstein (BL) tot in seinem Auto. Wie verschiedene Medien berichteten, sei das Opfer mit einem Kopfschuss in einem roten Smart gefunden worden.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft konnten damals zwar rasch eine Verbindung zur Drogenkriminalität feststellen. Die Fahndung nach der Tatperson verlief damals aber erfolglos.

Neue forensische Mittel im Einsatz

Fast ein Vierteljahrhundert hat die Baselbieter Polizei nach dem mutmasslichen Täter gesucht. Jetzt scheint ein Ermittlungserfolg möglich.

Dank neuer forensischer Möglichkeiten sei es nun gelungen, den mutmasslichen Täter ausfindig zu machen. Es handle sich um einen 59-jährigen Schweizer, der in Deutschland wohnte. Dieser wurde Anfang Dezember 2023 ausgeliefert und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Baselland hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Es gilt die Unschuldsvermutung.