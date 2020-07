Die Schweizer Corona-Warn-App zählt über eine Million aktive Geräte.

Bis am Freitagabend installierten und nutzen 1'007'199 Geräte aktiv die Anwendung, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte.

Die SwissCovid-App hat laut dem Bund auch bereits mehrere Male Alarm geschlagen.

Die Swiss-Covid-App war vor neun Tagen vom Bund lanciert worden. Sie warnt Benutzer, falls diese engen Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten. Sie soll dem Bundesrat zufolge als technisches Hilfsmittel für die klassische Kontaktverfolgung dienen und helfen, Infektionsketten zu unterbrechen.

«30 Mal Alarm geschlagen»

Und es scheint sich bereits einiges zu tun bei der neuen App. «Über 30 Mal haben positive getestete Menschen gesagt: Ich willige ein, dass jetzt alle Leute gewarnt sind, die mit mir enger und länger in Kontakt waren», sagte Sang-Il Kim, Leiter Abteilung Digitale Transformation des BAG.

Wie viele Meldungen ausgelöst und wie viele Personen so informiert worden seien, könne aufgrund der dezentralen Datenspeicherung nicht ausgewertet werden. Die Wirksamkeit der SwissCovid-App sei wegen des starken Datenschutzansatzes schwer messbar. Ein Konzept dazu ist laut BAG jedoch zurzeit in Arbeit.

Flache Neuinstallations-Kurve

Nahm die Anzahl aktiver Apps am Anfang noch steil zu, ist die Neuzunahme deutlich abgeflacht. So sank sie von rund 60'000 pro Tag Ende Juni auf noch knapp 20'000 in den letzten zwei Tagen. Das BAG möchte nun mit weiterer Aufklärungsarbeit die Anzahl aktiver Apps steigern. Mit einer neuen Kampagne möchte das Bundesamt vor allem die jungen und aktiven Leute dazu motivieren, die App zu nutzen.

In der Schweiz gibt es laut dem Bund gegen 6.4 Millionen Handys, die mit der App kompatibel sind. Damit hat nach der Lancierung jedes sechste kompatible Handy die Anwendung in Nutzung.