Rechtswissenschaftler Thomas Gächter der Universität Zürich sieht im Fall jenes Marktfahrers auch «ein gewisses Gleichbehandlungsproblem». «Ich vermute, dass in der nächsten Zeit ganz viele solche Spezialfälle und Lücken auftauchen werden», sagt er gegenüber «Espresso». Es liege auch in der Natur der Sache, dass eine Notgesetzgebung schnell aufgestellt werden müsse und deshalb holzschnittartig ausfalle. Benachteiligte könnten deshalb bei Absagen bei der ALV oder der Ausgleichskasse die entsprechende Verfügung verlangen und Einsprache machen gegen den Entscheid mit der Begründung, «die zugrundeliegende Verordnung sei in rechtsungleicher Weise lückenhaft». Die Chancen, dass letztlich das Bundesgericht dies stützt, schätzt Gächter indes als gering ein. Auch das Bundesgericht dürfte darauf verweisen, dass Notgesetzgebung lückenhaft sei. Und dass es schliesslich auch keine Ansprüche aberkennen, sondern lediglich keine zusätzlichen Ansprüche gewährt würden. Als Ausweg für Betroffene im AHV-Alter empfehlen Bundesstellen und Rechtsexperten einen Antrag auf Ergänzungsleistungen.