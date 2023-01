Mitte-Präsident Gerhard Pfister hat sich zu den Corona-Indiskretionen geäussert: «Der Vorwurf der systematischen Amtsgeheimnisverletzung ist sehr schwerwiegend», sagt er gegenüber der «Rundschau». Die politische und mediale Aufregung sei gerechtfertigt, die Vorwürfe müssten abgeklärt werden – vom Bundesrat und der Geschäftsprüfungskommission, die ihre Arbeit ja bereits aufgenommen habe.

Für Pfister ist die Kernfrage, was Alain Berset gewusst habe. Der Bundesrat hat mitgeteilt, Berset habe gegenüber dem Gremium gesagt, er habe nichts gewusst von den Indiskretionen zwischen seinem ehemaligen Kommunikationschef und dem Chef des Ringier-Konzerns.

«Indiskretionen schaden dem Klima im Bundesrat»

Pfister kritisiert, dass die Indiskretionen im Umfeld der Regierung zugenommen haben. Das habe mit den Stäben der Bundesräte zu tun: Diese versuchten, den eigenen Chef oder die eigene Chefin in einem guten Licht dastehen zu lassen – zuweilen auf Kosten anderer Bundesratsmitglieder. «Diese Indiskretionen haben dem Klima im Bundesrat geschadet. Die Regierung ist gut beraten, weitere Indiskretionen in der Vergangenheit zu untersuchen – so wie die Geschäftsprüfungskommission auch.»

(Franziska Ramser)