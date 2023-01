Die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) des Parlaments wollen dem Innendepartement von Bundespräsident Alain Berset vorgeworfene Indiskretionen untersuchen.

Zuvor hatten die GPK an einer zweitägigen Sitzung ausgelotet, welche Aspekte des Falles sie mit Rücksicht auf die Gewaltenteilung und das laufende Verfahren untersuchen können.

Alain Bersets ehemaliger Kommunikationschef Peter Lauener soll gemäss Medienberichten den Ringier-Konzern während der Pandemie mehrmals vorzeitig über geplante Corona-Massnahmen informiert haben.

05:38 Video Archiv: Interview mit Bundespräsident Alain Berset zu den Indiskretionen im EDI Aus 10 vor 10 vom 17.01.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 38 Sekunden.

Die GPK beider Räte haben eine Oberaufsicht, das sei klar, meinte Ständerat Matthias Michel (FDP/ZG) und Präsident der ständerätlichen GPK. «Für uns stand im Fokus: Was ist unser Spielraum, ist das tabu oder haben wir hier ein Handlungsfeld?» Dafür habe man ein Hearing mit der Bundesanwaltschaft gemacht. Die GPK beider Räte sind nun zum Schluss gekommen, eine Untersuchung zu starten, betont Michel weiter. Sie öffnen aber den Fächer und nehmen den Gesamtbundesrat unter die Lupe.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Box aufklappen Box zuklappen Die Arbeitsgruppe setzt sich aus je drei Mitgliedern der GPK-N und der GPK-S zusammen. Einsitz haben sämtliche Fraktionen bzw. Gruppen der eidgenössischen Räte mit je einer Vertreterin oder einem Vertreter. Es sind dies: Ständerat Philippe Bauer (FDP, NE – Präsident)

Nationalrat Thomas de Courten (SVP, BL – Vizepräsident)

Ständerat Daniel Fässler (Mitte, AI)

Ständerat Hans Stöckli (SP, BE)

Nationalrätin Katja Christ (GLP, BS)

Nationalrätin Manuela Weichelt (Grüne, ZG).

«Wir untersuchen unabhängig von der Justiz, mit unserem Mandat einer parlamentarischen Oberaufsicht.» Die Arbeitsgruppe gehe so weit wie möglich, habe sich aber selbstverständlich an rechtsstaatliche Prinzipien zu halten. Der Entscheid für eine eigene Untersuchung fiel laut Michel einstimmig.

Ziel ist: Präventive Massnahmen zu empfehlen

«Gegenstand sind mögliche Indiskretionen im Zusammenhang mit Covid-19-Geschäften des Bundesrats», sagt Michel. Es gehe darum, ein möglicherweise systematisches Vorgehen aufzudecken. Geprüft werden solle ferner die Frage, ob der Bundesrat als Gesamtgremium ausreichend dafür gesorgt habe, dass Indiskretionen unterbunden werden. Ziel sei es weiter, präventive Massnahmen zu empfehlen, dass solche Indiskretionen in Zukunft möglichst verhindert werden könnten.

Legende: Die Präsidenten der Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte, Nationalrätin Priska Birrer-Heimo (SP/LU) und Ständerat Matthias Michel (FDP/ZG), setzen eine gemeinsame Arbeitsgruppe ein. Keystone/ANTHONY ANEX

«Uns geht es darum, die Institutionen zu stärken», betont Birrer-Heimo. In den Berichten der GPK gehe es um Vorschläge für Verbesserungen und nicht darum, eine strafrechtliche Verfolgung zu fördern.

Aussagen der Bundesanwaltschaft bleiben geheim

Die Aussagen der Bundesanwaltschaft, welche zuvor konsultiert wurde, ist Teil des Kommissionsgeheimnisses, betonte Michel. Hier könne keine Auskunft gemacht werden. «Wir untersuchen aber unabhängig davon, mit einem politischen Mandat und nicht mit einem strafrechtlichen Auftrag», so der Zuger FDP-Ständerat weiter.

Es gibt Grenzen wegen des Geheimnisschutzes bestimmter Personen und der Behörden.

Zur Frage, ob die Arbeitsgruppe auch die zurzeit gerichtlich blockierten Mails zwischen Bersets ehemaligem Kommunikationschef und Ringier-CEO Marc Walder einsehen könne, sagte Michel: «Es gibt Grenzen wegen des Geheimnisschutzes bestimmter Personen und der Behörden.» Sei nicht klar, was die Arbeitsgruppe dürfe, sei eine Expertise nötig. Über Mittel dazu verfüge sie.

Die GPK nähmen die Untersuchungsaufgabe mit aller Sorgfalt an, sagte Michel. Etwas komplex sei, «dass wir nicht in freiem Feld handeln». Es gebe laufende Verfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung. «Da gibt es Abgrenzungsfragen», sagte er und erinnerte an die Gewaltenteilung.

Eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) kann nicht auf Antrag der GPK eingesetzt werden, erklärt Birrer-Heimo. Dies müsse auf Antrag der Ratsmitglieder geschehen. «Diesen ist es selbstverständlich überlassen, einen solchen Antrag im Rat zu stellen.»