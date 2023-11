Aufgrund der «sehr lückenhaften Quellenlage» hätten die Untersuchungsfragen jedoch nicht abschliessend beantwortet werden können. Fest stehe, dass der CEO der Ringier AG, Marc Walder, vom ehemaligen Kommunikationschef von Berset, Peter Lauener, vertraulich klassifizierte Informationen erhalten habe.

Berset wusste zwar laut den GPK vom regelmässigen Kontakt zwischen Lauener und Walder. Es lägen jedoch keine Nachweise vor, wonach er über den konkreten Inhalt dieses Austausches informiert gewesen sei oder dass die Indiskretionen in seinem Auftrag erfolgt seien.

Die Auswertung der Medienberichterstattung habe «keine Hinweise auf die Verwendung der übermittelten Informationen in der Berichterstattung ergeben».

Einige hätten gesagt, es könne nicht sein, dass man sich mit Indiskretionen die eigene Arbeit kaputt mache. Für andere sei klar, dass Indiskretionen für Positionsbezüge auch nützlich sein könnten, um die eigenen Anliegen entsprechend durchzubringen, so de Courten an der Medienkonferenz.

Die GPK-Arbeitsgruppe hat zur Klärung der Corona-Indiskretionen alle Bundesräte sowie den Bundeskanzler und die Vizekanzler angehört. Die GPK stellen generell fest, dass die Indiskretionen zu einem grossen Vertrauensverlust im Bundesrat geführt haben und konkrete Auswirkungen auf dessen Beschlussfassung hatten.

Mit dem Bericht zu den Corona-Leaks ist der Kampf des Parlaments gegen Indiskretionen in Bundesbern nicht zu Ende. Eine Subkommission der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrats führt Arbeiten weiter. Indiskretionen seien ja schon länger ein Thema in Bundesbern; es habe auch Indiskretionen aus Kommissionen gegeben, so Birrer-Heimo.



Weitere Informationen und Statements der Arbeitsgruppe finden Sie nachfolgend im Liveticker zur Medienkonferenz.