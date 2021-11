Die Wirte der «Walliser Kanne» sind in der Skeptiker-Szene schon länger aktiv und zeigen mit einem Graffiti an der Beiz auch Sympathien für die Verschwörungstheorien von QAnon. Das melden Megafon Reitschule und Blick.

An der Wand oberhalb eines Balkons neben dem Hauptgang des Restaurants prangt in grossen Buchstaben die Inschrift «WWG1WGA». Die Buchstaben stehen für «Where We Go One, We Go All». Auf Deutsch: «Wo einer von uns hingeht, gehen alle hin.» Dieser Spruch ist in der QAnon-Szene sehr verbreitet. QAnon-Anhänger glauben daran, dass eine satanistische Elite die Welt beherrscht.