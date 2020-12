Weiterhin gilt: Discos und Tanzlokale geschlossen Erweiterte Maskenpflicht Regeln für Restaurants Treffen im öffentlichen Raum mit maximal 15 Personen Private Treffen mit maximal 10 Personen Beschränkte Anzahl Kunden in Läden Homeoffice (Empfehlung) Regeln für Skigebiete Gemeinsamer Gesang nur in Familie und Schule Fernunterricht an Hochschulen Quelle: Bundesrat, 11.12. 2020 • Verbot Veranstaltungen > 100 Personen • Einführung Schengen-Grenzkontrollen • Einreise aus Italien mit Ausnahmen verboten • 10 Mrd. Fr. Soforthilfe • Kein Unterricht an Schulen • Max. 50 Personen in Restaurants, Bars, Diskotheken