In allen kantonalen Aargauer Asylunterkünften sind zur Zeit total rund 10 Asylsuchende in Quarantäne. In Möhlin sind es in einer einzigen Gemeindeunterkunft 22 Personen.

Am 26. November sind die 10 Tage Quaratäne in Möhlin vorbei, bisher habe sich niemand weiter angesteckt, sagen die Verantwortlichen. Der Zaun könnte also bald weg sein.