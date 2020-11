Eine SRF-Hörerin will wissen: Was sind eigentlich die Empfehlungen beim Autofahren? Wer nicht im gleichen Haushalt wohnt und im Auto den Abstand von eineinhalb Metern nicht einhalten kann – was wohl in den meisten normalen Autos der Fall ist – dem empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) klar, Maske zu tragen. Egal, ob man mit Freunden, mit dem Fahrlehrer, im Taxi oder im Geschäftsauto unterwegs ist. Grundsätzlich lautet die Empfehlung des BAG, wenn immer möglich auf Autofahrten mit Personen, die in einem anderen Haushalt wohnen, zu verzichten.

Im Auto die Heizung und Lüftung immer auf Frischluftzufuhr lassen.

In zwei Schweizer Kantonen gilt übrigens offiziell eine Maskenpflicht in Autos bei Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt wohnen: in Genf und Luzern.

Viele Autofahrer, die mit Leuten aus anderen Haushalten in einem Auto unterwegs sind, fahren derzeit mit geöffnetem Fenster – zum Lüften. Ist das sinnvoll? Das BAG empfiehlt zusätzlich zur Maske auch die Durchlüftung des Fahrzeugraumes. Dies entweder mit der automatischen Lüftung oder indem man ein oder zwei Fenster einen Spalt weit offen lässt.

Dazu der TCS-Tipp: Lüftung und Heizung immer auf Frischluftzufuhr lassen und keinesfalls auf Umluft/Rezirkulation schalten. «Sonst wird die vorhandene Luft im Auto immer wieder angesaugt und herumgeblasen, und das ist für die Verbreitung von Viren ungünstig», erklärt Sarah Wahlen vom TCS.

Welche Massnahmen gelten in welchem Kanton? Übersicht des TCS unter dem Stichwort «Geltende kantonale Massnahmen», Link öffnet in einem neuen Fenster.

Wenn ich allein im Auto unterwegs bin und meine Maske nach dem Einkaufen irgendwo deponieren will: Darf ich sie an den Rückspiegel hängen? Nein, das ist nicht erlaubt. Mit einer Maske am Rückspiegel ist die Sicht des Autolenkenden eingeschränkt. Im entscheidenden Moment übersieht man so vielleicht einen Fussgänger. Auch Navigationsgeräte, die im oberen Bereich der Windschutzscheibe oder am Rückspiegel angemacht sind, sind nicht erlaubt.

In dem meisten Fällen wird die Polizei momentan Fehlbare wohl einfach ermahnen. Es kann aber auch Bussen geben.

Viele legen die Maske zwischen zwei Einkäufen auch auf die Lüftung auf dem Armaturenbrett. Eine gute Idee? Wenn man die Maske beiseitelegen will, soll man sie nicht über Lüftungsöffnungen hängen oder legen, schreibt das BAG. Ratsamer ist es wohl, sie beispielsweise in einem Couvert, auf einer Zeitung auf dem Nebensitz oder am Schaltknüppel aufzubewahren.

Was sollte man bei Geschäftsautos und Carsharing-Fahrzeugen beachten? Der Innenraum von Autos, die von mehreren Personen genutzt werden, sollte regelmässig gereinigt werden, empfiehlt der TCS. «Dafür reicht Handseife oder Geschirrspülmittel», sagt Sarah Wahlen vom TCS.

