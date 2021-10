Das Video sorgte vergangene Woche für Aufsehen: Eine Gruppe Menschen in Kapuzenpullis mit dem Aufdruck «Wir für euch»: Angebliche Polizistinnen und Polizisten, die am Ufer des Walensees, untermalt von Rockmusik und in blinkendem Blaulicht den Handschlag mit Trychlern sowie auch mit jemandem in Armee-Uniform zelebrieren. Wegen der Corona-Schutzmassnahmen und insbesondere des Zertifikats sehen sie nichts Geringeres als die Freiheit in Gefahr.

Sowohl Video als auch dazugehörige Website geben keinen Aufschluss über die Urheber. Nun bestätigt aber die Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage von SRF, der Mann habe sich selbst gemeldet.

Beamter hat sich krankgemeldet

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen sagt, der Beamte müsse mit personalrechtlichen Konsequenzen rechnen. Darüber entscheide aber nicht das Korps, sondern das zuständige Departement; dies sei noch offen. Der Beamte habe sich inzwischen krankgemeldet, so Krüsi, deshalb könne ihm derzeit das rechtliche Gehör nicht gewährt werden. Das interne Verfahren ist damit blockiert.

Mit der Bestätigung der Kantonspolizei St. Gallen wird somit klar, dass hinter dem Video tatsächlich zumindest teilweise Polizeibeamte stehen – das war zunächst nicht bestätigt, da alle Personen im Video anonym auftreten.

Zwei Zürcher Beamte suspendiert

Erste Hinweise auf aktive Beamte bei «Wir für euch» gingen im Sommer aus Berichten der «Weltwoche» und des Onlinemagazins «Republik» hervor. Darauf hatte die Kantonspolizei Zürich zwei Beamte vom Dienst suspendiert.

Bereits letzte Woche hatten Polizeikommandanten, der Präsident der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz sowie auch das Bundesamt für Polizei Fedpol scharfe Kritik an der Aktivität der Beamten geübt.