Fünf kostenlose Selbsttests pro Person und Monat sind seit vergangenem Mittwoch in den Apotheken erhältlich. Die Nachfrage ist gross – so gross, dass Hersteller Roche mit den Lieferungen nicht mehr nachkommt. Kurzzeitig konnte gar nicht mehr geliefert werden.

Schon neun Millionen Test-Kits sind an die Apotheken ausgeliefert worden. Kommende Woche sollen die Lieferungen wieder anlaufen. In grossen Stadtapotheken sind bereit tausende Sets abgegeben worden.

Doch am Freitagnachmittag gab es erste Lieferengpässe. Lorenz Schmid, Präsident des Apothekerverbandes Zürich, hatte bereits zuvor von Problemen mit dem Hersteller berichtet. «Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit der Tests von Roche. Über die Osterfesttage ist da nicht viel gelaufen, da war während fünf Tagen niemand erreichbar. In dieser Situation hätte ich erwartet, dass auch aufseiten der Industrie am Samstag und Sonntag durchgearbeitet wird», sagt Schmid.

Neue Lieferungen ab Montag

Auf Anfrage erklärt Roche, man habe rund neun Millionen Selbsttests geliefert. Auch am Freitag waren es über eine halbe Million. Am Freitagnachmittag sei aber wegen der sehr grossen Nachfrage kein Nachschub mehr möglich gewesen. Ab Montag werde jedoch wieder geliefert, bestätigte Roche gegenüber SRF.

Martine Ruggli, Präsidentin des Schweizerischen Apothekerverbands Pharmasuisse kann das bestätigen: «Roche hatte viel mehr versprochen als geliefert worden ist. Ich habe mit Roche gesprochen und auch mit unseren Grossisten; am Mittwoch und Donnerstag hätten sie sehr viel Ware erhalten und normalerweise sollte das nachher klappen.»

Auf den Nachschub hoffen neben den Apotheken auch die Kundinnen und Kunden. Denn die Nachfrage nach den Selbsttests ist ungebrochen.