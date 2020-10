An einer Party im thurgauischen Friltschen feierten am vergangenen Samstag 300 Personen. Der kantonsärztliche Dienst habe mittlerweile Kenntnis über drei Covid-Neuinfektionen, welche im Zusammenhang mit der Veranstaltung stünden, teilt der Fachstab Pandemie des Kantons Thurgau mit.

Der Veranstalter habe die Gäste schon im Verlauf der Woche per E-Mail informiert, dass bei einer Person, welche die Veranstaltung besucht hatte, das Coronavirus nachgewiesen wurde. Da nun weitere Besucher positiv getestet wurden, hat der kantonsärztliche Dienst per sofort eine Quarantäne für alle Gäste der Feier angeordnet.

Quarantäne bis 6. Oktober

Die Besucherinnen und Besucher wurden am Donnerstagabend darüber informiert, dass sie sich in Quarantäne begeben müssen. Diese dauert ab Datum der Veranstaltung 10 Tage und somit bis am Dienstag, 6. Oktober. Weiter werden die Betroffenen in Kürze durch das Contact Tracing-Team des Kantons Thurgau kontaktiert.

Bei der Veranstaltung handelt es sich um die «Chlööpf dii wäg!!»-Party des Vereins «Plöööree-Team». Gemäss den Thurgauer Behörden sollen sich Personen, welche den Anlass besucht haben, unverzüglich in Quarantäne begeben.

Erster grosser Fall im Thurgau

Gemäss der Leiterin des Thurgauer Amtes für Gesundheit, Karin Frischknecht, gab es im Kanton Thurgau bisher noch keinen vergleichbaren Fall: «Es ist der erste Fall in dieser Grösse, bei dem wir sehr viele Personen in Quarantäne schicken müssen.»

Das Schutzkonzept des Veranstalters wirke seriös und dieser habe aus derzeitiger Sicht keine Fehler gemacht, sagt Frischnkecht: «Mit einer Maskenpflicht hätten die Fälle aber sicher minimiert werden können.» Der Fachstab Pandemie des Kantons Thurgau werde sich nun mit der Frage beschäftigen, ob die Vorschriften für Veranstaltungen im Thurgau verschärft werden müssen.