Coronavirus in der Schweiz

Die Empfehlungen für ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen im Umgang mit dem Coronavirus sollen gelockert werden. Dies hat Bundesrat Alain Berset angekündigt.

Diese können demnach ab Montag wieder mit offiziellem Segen des Bundes einkaufen gehen.

Für Menschen, die Krankheitssymptome haben, gilt das aber nicht.

«Bleiben Sie zu Hause!»: Das hat man der Schweizer Bevölkerung nun wochenlang eingeimpft. Vor allem den Menschen ab 65 Jahren, die besonders durch das Coronavirus gefährdet sind. Am Montag soll sich das nun ändern.

Gesundheitsminister Alain Berset meinte an der heutigen Medienkonferenz: «Wir können nicht sagen, wir öffnen die Läden, aber bleibt strikt zu Hause.» Noch an diesem Wochenende oder spätestens am Montag sollen deshalb neue Verhaltensempfehlungen für ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen publiziert werden.

Wir können nicht sagen, wir öffnen die Läden, aber bleibt strikt zu Hause.

Das kündigte Daniel Koch, Coronadelegierter des Bundes, an. «Es geht darum, dass man der Bevölkerung sagt, selbstverständlich dürft ihr euch auch mehr bewegen, in die Läden gehen. Aber vermeidet alles, wo ihr ein erhöhtes Risiko habt.» Die Regel, strikt zu Hause zu bleiben, soll ab Montag deshalb vor allem noch für jene Menschen gelten, die Krankheitssymptome zeigen.