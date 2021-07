In diesen Ländern und Regionen breitet sich Corona am meisten aus

Die Liste des Bundes mit den sogenannten Risikoländern und -Regionen wurde im Juni 2021 stark verkleinert und umfasst neu in erster Linie Länder, in denen besorgniserregende Virusvarianten wie Delta stark kursieren. Reisende aus diesen Gebieten sind einer Quarantänepflicht unterworfen, alle anderen sind davon entbunden. Wer bei der Einreise in die Schweiz welche Regelungen einhalten muss, zeigt das Travelcheck-Tool, Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundes.

Die folgende Inzidenz-Tabelle zeigt die Neuinfektionen pro 100'000 Bewohner (sogenannte 14-Tages-Inzidenz) im betreffenden Staat oder Gebiet. Die Inzidenzen haben aktuell keinen Einfluss darauf, ob die Länder auf der BAG-Risikoliste landen. Die Risikoliste, Link öffnet in einem neuen Fenster wird vom Bund erstellt und unregelmässig aktualisiert.

