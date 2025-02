Merlani trat die Nachfolge von Ignazio Cassis als Tessiner Kantonsarzt an, als dieser 2008 in den Bundesrat gewählt wurde. Aufgewachsen ist der heute 56-Jährige in Lugano. In Zürich studierte er Humanmedizin. Er spezialisierte sich später auf Infektionskrankheiten, war über mehrere Jahre an den Universitätsspitälern von Zürich und Lausanne tätig, bevor er ins Tessin zurückkehrte und später eine eigene Praxis in Bellinzona eröffnete. 2008 trat er das Amt des Kantonsarztes an.