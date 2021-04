Seit Januar fordern Lehrerinnen und Lehrer, dass sie prioritär Zugang zur Corona-Impfung bekommen – zusammen mit anderen Berufsgruppen, die in direktem Kontakt mit anderen Menschen arbeiten. In der neu aufdatierten Impfstrategie des Bundes, die am Mittwoch publiziert wurde, kommt die Absage. Der Bund will keine prioritäre Impfung für Lehrpersonen.

«Eine prioritäre Impfung von bestimmten Berufsgruppen aufgrund ihrer Zuteilung als essenzieller Dienst für das Funktionieren der Gesellschaft oder aufgrund eines beruflich erhöhten Expositionsrisikos ist nicht vorgesehen», heisst es da.

Alter vor Beruf

Das bedeutet, Lehrerinnen und Lehrer und andere systemrelevante Berufsgruppen wie die Polizei und Kita-Angestellte werden beim Impfen nicht bevorzugt. Dagmar Rösler vom Lehrerinnen und Lehrerverband bedauert diesen Entscheid. Nur schon, weil die UNESCO kürzlich bekannt gegeben habe, dass 76 Länder in ihren nationalen Programmen das Bildungspersonal prioritär impft.

Nicht so die Schweiz. Hier gilt: Alter ist das wichtigere Kriterium als der Beruf. Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen erklärt die Absage so: «Die Überlegung, die dazu geführt hat, dass man die Strategie so angepasst hat, war, dass wir mit der Impfstrategie schwere Covid-Fälle Aktionen verhindern wollen.» Das Alter sei ein Risiko für schwere Verläufe und nicht der Beruf.

Ausnahmen in Solothurn, Aargau und Bern

Berufsgruppen fehlen aber nicht ganz in der Impfstrategie. So wird das Gesundheitspersonal prioritär geimpft und auch Betreuerinnen und Betreuer von Gemeinschaftseinrichtungen wie Heimen, Klinken, Asylzentren und Gefängnissen.

Drei Kantone haben aber bereits angekündigt, dass sich Lehrerinnen und Lehrer vorne in die Reihe stellen dürfen – sobald genügend Impfstoff für die breite Bevölkerung da ist.

So plant der Kanton Solothurn für Mitte Mai einen Impfsonntag für das Lehrpersonal. Der Kanton Aargau will Mitte Mai Lehrerinnen und Lehrer ab 50 Jahren impfen und der Kanton Bern will ebenfalls bestimmte Berufsgruppen prioritär impfen.

Das stehe nicht im Widerspruch zur nationalen Impfstrategie, meint der Präsident der Kommission, Christoph Berger. Sobald genügend Impfstoff vorhanden sei, hätten die Kantone einen Spielraum. Es sei einfach wichtig, dass auch die älteren Altersgruppen unter den gesunden Erwachsenen dann bald geimpft würden. Aber dies könne Hand in Hand gehen, so Berger.

Dagmar Rösler vom Lehrerinnen- und Lehrerverband freut sich über das Vorpreschen der drei Kantone und hofft nun darauf, dass weitere Kantone nachziehen. Sie sieht eine Impfbevorzugung als Zeichen der Anerkennung für das Lehrpersonal, das den Schulbetrieb in schwierigen Zeiten aufrechterhalte.