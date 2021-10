Ein Medikament, das gegen Covid-19 wirkt: Darauf wartet zurzeit die ganze Welt. Insbesondere jene, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Offenbar könnte schon bald ein Medikament die Zulassung erhalten: Der US-Pharmakonzern Merck hat die Pille «Molnupiravir» entwickelt.

SRF-Wissenschaftsredaktorin Irene Dietschi äussert sich zum neuen Medikament und der Wirkung der Pille.

Irène Dietschi Wissenschaftsredaktorin Radio SRF

SRF News: Wie funktioniert oder wie wirkt diese Pille?

Irène Dietschi: «Molnupiravir» greift in die genetische Struktur von Sars-CoV-2 ein: Das Medikament blockiert die Vermehrung des Virus in den Zellen, in die es eingedrungen ist. Konkret passiert das so: Das Medikament baut sich als falscher Baustein in das Erbgut des Virus ein, was Mutationen verursacht – und die setzen dann sozusagen die «Kopiermaschine» von Sars-CoV-2 ausser Gefecht. Das Virus kann sich somit nicht weiter vervielfältigen.

Die Pille muss schnell eingenommen werden, sobald die ersten Symptome auftreten – innerhalb von fünf Tagen. Warum?

Nach einer Ansteckung beginnt das Virus, sich rasend schnell in den Zellen zu vermehren. Genau da greift die Pille nun ein, sie blockiert wie gesagt diese Vermehrung. Wenn man da aber zu lange wartet, wird die Viruslast im Körper schnell zu gross, und die Symptome können sich rasch verschlimmern. Wenn das Medikament aber in der Frühphase, in den ersten fünf Tagen eingenommen wird, halbiert sich das Risiko, dass man ins Spital muss. Auch die Sterblichkeit wird deutlich reduziert.

Wie wirksam ist dieses Medikament als Ersatz für die Impfung?

Da gibt es zwei Aspekte: Es haben ja nicht alle Menschen auf der Welt Zugang zu einem Covid-Impfstoff. Vor allem in den ärmeren Ländern Afrikas sind zum Beispiel erst wenige Personen geimpft. Für sie ist es jedenfalls eine gute Nachricht, wenn es nun ein wirksames Medikament gegen Covid-19 geben könnte. Dasselbe gilt für Menschen mit Impfdurchbrüchen.

‹Molnupiravir› sollte kein Argument sein, auf die Impfung zu verzichten.

Aber – auch das betonen Experten – sollte «Molnupiravir» kein Argument sein, auf die Impfung zu verzichten. Das Medikament sei kein Ersatz. Die modernen Impfstoffe schützen ja zu 95 Prozent oder mehr vor einem schweren Krankheitsverlauf von Covid-19. Das ist viel mehr als die 50-prozentige Wirksamkeit von «Molnupiravir».

Das Medikament «Molnupiravir» Box aufklappen Box zuklappen «Molnupiravir» ist ein experimentelles Medikament gegen Viren, das als Pille zur Behandlung der Grippe (Influenzaviren) entwickelt worden ist. Die Forschungsarbeit dazu erfolge an der Emory Universität in Atlanta, Georgia. Die US-Pharmaunternehmen Merck (MSD) und Ridgeback Biotherapeutics haben seit 2020 mit Studien Fortschritte im klinischen Entwicklungsprogramm der Phase III von «Molnupiravir» veröffentlicht. Das Medikament könnte für die Behandlung von ambulanten milden bis mässigen Verläufen von Covid-19 eingesetzt werden. «Molnupiravir» hat noch keine Zulassung.

Ist diese Pille auch in der Schweiz erhältlich?

Zurzeit gibt es noch keinen Zulassungsantrag in der Schweiz. Die Heilmittelbehörde Swissmedic machte keine Angaben über den möglichen Zeitpunkt einer Zulassung. Der Hersteller Merck will aber nicht nur in den USA eine Notzulassung beantragen, sondern auch bei anderen internationalen Behörden. Sollte zum Beispiel die EU-Heilmittelbehörde EMA das Medikament zulassen, könnte man sich vorstellen, dass die Schweiz nachzieht.

Welche Folgen hat das Medikament für die Impfstrategie des Bundes?

Es gibt politische Stimmen, die sagen, die Impfung könnte ihre Stellung als wichtigstes Mittel im Kampf gegen die Pandemie einbüssen – so sagte etwa die Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel in der Sonntagspresse, Covid-Zertifikat und Maskenpflicht liessen sich nicht mehr rechtfertigen, wenn ein wirksames Medikament verfügbar sei. Doch das sind theoretische Überlegungen. Das Bundesamt für Gesundheit äussert sich auf Anfrage nicht zu «Molnupiravir» und auch nicht zu einer allfälligen Änderung der Impfstrategie.