Kurz ein Stäbchen in den vorderen Nasenbereich, 20 Minuten warten – und fertig ist das Covid-Zertifikat. Die nasalen Schnelltests sind beliebter, aber auch unzuverlässiger als ein Nasen-Rachen-Abstrich. Entsprechend häufig werden sie angeboten. Für den Bund sind nasale Schnelltests aber schlicht zu schlecht. Virginie Masseray vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) erklärt, die Qualität stimme nicht. Für ein Zertifikat brauche es bessere Tests.

Bereits vor einigen Wochen haben einzelne Kantone die Qualität von solchen Schnelltests bemängelt. In der «Tagesschau» von SRF sagte zuletzt etwa der Berner Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg, dass man mit der Qualität von nasalen Schnelltests nicht zufrieden sei, es aber eine gewisse Sicherheit brauche, dass Leute, die ein Zertifikat erhielten, wirklich auch corona-negativ seien.

Nun reagiert der Bundesrat. Wer mit einem Schnelltest zum Zertifikat kommen möchte, muss dafür einen Abstrich in der Nase und dem Rachenraum vornehmen lassen. Das Testen wird damit etwas aufwendiger, aber nicht unbedingt teurer. Ein grosser Anbieter von Billig-Schnelltests für Zertifikate, der im Raum Bern Tests für 20 Franken anbietet, schreibt jedenfalls auf Anfrage, seine Preise blieben gleich.

Für die Kundschaft wird das Testen aber wohl etwas unangenehmer. Aus seiner Erfahrung im Alltag berichtet der Zürcher Apotheker Leo Grossrubatscher: «Wir haben Unmengen an Telefonen am Tag. Die Leute fragen, ob wir das Stäbchen bis ganz hinten schieben oder nach vorne einführen. Für die Psychologie ist es angenehmer, wenn man nur vorne hineinfährt. Aber eigentlich ist es immer gleich unangenehm.»

Auch der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse unterstützt die Änderung, wie er auf Anfrage schreibt. Denn Nasenrachenabstriche seien viel zuverlässiger.

Gegenüber Ungeimpften zieht der Bundesrat die Schraube also weiter an, in einem anderen Bereich lockert er sie aber. So ist das Zertifikat von Genesenen in der Schweiz neu ein ganzes statt nur ein halbes Jahr gültig. Und ein solches Schweizer Zertifikat erhält neu auch, wer mit einem Antikörper-Test beweisen kann, dass er oder sie die Krankheit irgendwann einmal überstanden hat. Dieses ist dann drei Monate lang gültig.