Das Militärgericht 2 hat einen Lotsen nach dem Absturz einer F/A-18 verurteilt, der angeklagte Pilot wurde freigesprochen.

Der Lotse erhält eine bedingte Geldstrafe. Er wurde der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen.

Bei dem Absturz im Jahr 2016 kam im Sustengebiet ein 27-jähriger Pilot ums Leben.

«Das Verfahren hat sehr lange gedauert. Das bedeutet eine enorme Belastung für alle Beteiligten: die Beschuldigten, aber auch Angehörige des Opfers. Bleibt zu hoffen, dass mit dem heutigen Urteil ein Schlussstrich gezogen werden kann», mit diesen Worten eröffnete der Richter des Militärstrafgerichts 2 in Muttenz die Urteilsverkündigung. Die Untersuchung des Unfalls habe sich als sehr schwierig gestaltet.

Legende: Strafjustizzentrum in Muttenz. Hier tagte das Militärgericht. SRF

Das Gericht kam zum Schluss, dass die Schuld beim Lotsen liege, der an dem Tag in Meiringen den fatalen Funkspruch mit der falschen Höhenangabe absetzte. «Ein erster und einziger Fehler in einer langen tadellosen Karriere als Lotse», sagte der Richter.

Der Flugverkehrsleiter, der von der Firma Skyguide angestellt ist, wurde vom Gericht der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Er erhielt eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 170 Franken.

«Es ist aber auch festzuhalten, dass viele unglückliche Umstände zusammengekommen sind», so der Richter. Der Lotse habe in einer hohen Stresssituation handeln müssen, was zum Fehler geführt habe. Dieser habe er zwar noch versucht zu korrigieren, was aber nicht gelang.

Keine relevante Vorschrifts- oder Sorgfaltsverletzung des «Leaders»

Der Pilot, der am selben Tag in einem anderen Kampfjet als sogenannter «Leader» unterwegs war, wurde vom Gericht dagegen entlastet. Er wurde vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen.

Zwar flog der vorausfliegende Leader nach dem Start in einem zu steilen Winkel und zu langsam, was keinen Radar-Kontakt zum Unglückspiloten ermöglichte. Das Gericht sah darin aber keine relevante Vorschrifts- oder Sorgfaltsverletzung.

Die übrigen Verfahren, unter anderem wegen fahrlässiger Nichtbefolgung von Dienstvorschriften und Verschleuderung von Material, wurden eingestellt.

In Zweierpatrouille unterwegs

Der Unfall geschah am 29. August 2016 bei einem Kampftraining von F/A-18-Kampfflugzeugen. Der Schulungsflug fand in Zweierpatrouille statt, also mit einem sogenannten Trailer, der dem anderen Flugzeug, dem Leader, folgt. Der 27-jährige Trailer-Pilot prallte dabei in eine Felswand und starb.

Legende: Gegen diese Felswand am «Hinter Tierberg» prallte die F/A-18. Keystone/Alexandra Wey

Der Flugverkehrsleiter von Skyguide und der Leader-Pilot der Schweizer Luftwaffe standen seit letzter Woche vor dem Militärgericht 2, das in Muttenz (BL) tagte.

Die Anklage lautete auf fahrlässige Nichtbefolgung von Dienstvorschriften, auf fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs sowie auf fahrlässigen Missbrauch und Verschleuderung von Material. Die Verteidiger plädierten, den angeklagten Lotsen und einen Piloten von allen Vorwürfen freizusprechen.

Die Urteilsbegründung ist noch im Gang.

