Peinlich – aber nicht tragisch: So lautet die Kurzeinschätzung von SRF-Digitalredaktor Guido Berger zum Cyberangriff auf Easygov. Seiner Interpretation zufolge konnte jemand die ID eines Unternehmens erraten und erhielt dann einen dazugehörigen Firmennamen zurück. «Daraufhin hat die Person alle möglichen ID durchprobiert und so eine ganze Liste von Firmennamen aus dem System rausgezogen», so Berger. «Das sollte beides nicht möglich sein.»

Eine ID sollte man nicht erraten können – und man sollte auch nicht dazugehörige Daten erhalten, ohne sich identifizieren zu müssen. «Das klingt ein bisschen nach Anfängerfehler.» Weil dieses Vorgehen aber letztendlich nicht mehr abwarf als eine Liste von Firmennamen, kommt SRF-Digitalredaktor Guido Berger zum Schluss: Das ist ein Vorfall für die Kategorie «nicht tragisch, aber peinlich».