Der Kantonspolizei Bern ist es am Montag im Rahmen der gemeinsamen Ermittlungen mit der Kantonspolizei Zürich gelungen, einen lang gesuchten Tatverdächtigen festzunehmen. DNA-Spuren des 45-jährigen Mannes konnten den Tatorten von zwei Tötungsdelikten in Zürich-Seefeld im Jahr 2010 und Laupen BE im Jahr 2015 zugeordnet werden.

Der wurde bei der Einreise in Genf angehalten. Der Beschuldigte befindet sich aktuell in Untersuchungshaft, wie die Kantonspolizei Bern und die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilten. Im Dezember 2010 war im Stadtzürcher Seefeldquartier eine angehende Psychoanalytikerin erstochen worden. In Laupen wurde im Dezember 2015 ein Ehepaar durch scharfe wie auch massive stumpfe Gewalteinwirkung tödlich verletzt. An beiden Tatorten hatte die Polizei die gleiche DNA-Spur gefunden.