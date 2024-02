Nach jahrelangen Ermittlungen können die Kantonspolizeien Bern und Zürich einen Erfolg vermelden. Ihnen ist es gelungen, einen lang gesuchten Tatverdächtigen festzunehmen. Er wurde am Montag bei der Einreise in Genf verhaftet. Dem 45-jährigen Mann wird vorgeworfen, für zwei Tötungsdelikte verantwortlich gewesen zu sein.

Im Dezember 2010 soll der Verdächtigte eine angehende Psychoanalytikerin erstochen haben. Sie wurde tot in ihrer Praxis im Zürcher Seefeldquartier aufgefunden. Auf den Tag genau fünf Jahre später soll er dann ein Ehepaar im bernischen Laupen getötet haben. Weil an beiden Tatorten dieselbe DNA-Spur gefunden wurde, musste die Polizei davon ausgehen, dass es sich um denselben Täter handelt.

Jahrelange und aufwendige Suche

Doch die DNA-Spur alleine reicht nicht, um einen Täter zu überführen. Sie muss zuerst noch einer Person zugeordnet werden können. Die intensive Suche der Polizei und Staatsanwaltschaft dauerte mehrere Jahre. Auch ein Massen-DNA-Test im Jahr 2017 führte vorerst zu keinem Treffer.

Es ist die Nadel im Heuhaufen, die unsere Berner Kollegen nun gefunden haben.

Die Ermittlungen seien aufwendig gewesen, sagt der zuständige Zürcher Staatsanwalt Matthias Stammbach. «Wir haben Tausende Datensätze ausgewertet und alleine in Zürich gegen tausend Befragungen im Umfeld des Opfers durchgeführt», führt Stammbach aus. «Es ist die Nadel im Heuhaufen, die unsere Berner Kollegen nun gefunden haben.»

Beschuldigter ist nicht geständig

Hinweise führten die Ermittlungsbehörden nach Spanien. Dort wurde der 45-jährige Mann identifiziert. Im Zuge der weiteren Abklärungen erhärtete sich der Tatverdacht.

Die DNA, die dem Beschuldigten am Montag abgenommen wurde, konnte gestützt auf die Auswertungen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern den gesicherten DNA-Spuren des Tatorts in Laupen und des Tatorts in Zürich zugeordnet werden.

Der Beschuldigte befinde sich derzeit in Untersuchungshaft, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Aufgrund erster Befragungen sei der Mann nicht geständig.