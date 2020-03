Das Coronavirus ist Gift für den weltweiten Tourismus – auch für die Schweizer Hotellerie. Nach dem Rekordjahr 2019 droht dieses Jahr ein grosser Dämpfer. SRF News hat Andreas Züllig, Präsident von Hotellerie Suisse, gefragt, was das für Schweizer Hotels bedeutet.

Andreas Züllig Präsident, Hotellerie Suisse Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Hotelier aus Graubünden ist seit fünf Jahren Präsident des Verbandes. 1991 übernahm er das Hotel Schweizerhof in Lenzerheide, das er heute als Eigentümer und Gastgeber führt.

SRF News: Wie stark ist die Schweizer Hotellerie vom Coronavirus betroffen?

Mittlerweile sehr stark. Es hat sehr langsam angefangen mit den Absagen chinesischer Gruppen. Die Gäste kommen kurzfristig nicht oder stornieren ihre Buchungen für die kommenden Wochen oder Monate.

Wo leiden die Hotels am meisten?

Ein bisschen überall. Denken wir an den Engadiner Skimarathon, der gesamthaft abgesagt wurde. Das betrifft die ganze Region. Da kommt überhaupt kein Gast mehr in dieser Woche. Und auch die Städte sind stark betroffen. Der Geschäftstourismus wird immer mehr eingestellt, es finden weniger Meetings, Seminare und Kongresse statt.

Jetzt können betroffene Unternehmen Kurzarbeit beantragen. Macht die Hotellerie davon bereits Gebrauch?

Ja, aber im Moment noch nicht so stark. In der Winterhotellerie ist die Wintersaison noch im Gange. Wir gehen aber davon aus, dass im März in den Städten Kurzarbeit eingeführt werden muss. Da kommt man nicht mehr drum herum.

Was bedeutet das für die Unternehmen konkret?

Es ist eine schwierige Situation. Das sind wir uns nicht gewohnt. Bei uns ist Kurzarbeit im Gegensatz zur Industrie die Ausnahme. Normalerweise können wir mit solchen Herausforderungen relativ gut umgehen – denken wir an Sars und die Vogelgrippe. Entsprechend sind wir trainiert für solch grosse Herausforderungen. Aber im Moment ist die Situation schon sehr dramatisch und wir müssen uns darauf einstellen, organisatorisch und auch in der Zusammenarbeit mit den Behörden.

Hat es Auswirkungen auf die Service-Qualität, wenn in einem Fünf-Sterne-Hotel Kurzarbeit geleistet werden muss?

Auf die Qualität des Services darf das natürlich keinen Einfluss haben. Wir müssen immer noch den gleich hohen Service-Standard bieten, den wir auch sonst bieten. Die Mitarbeiter arbeiten einfach weniger Tage pro Woche. Aber grundsätzlich ist die Diensleistungsbereitschaft immer gleich hoch.

Bei einer Quarantäne-Massnahme fallen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwei Wochen aus. Kommen da einige Betriebe nicht in Notlage?

Doch, das ist schon so. Für grössere Betriebe mit 500 Mitarbeitern ist eine Quarantäne nicht so dramatisch. Aber für kleine Betriebe mit zehn Mitarbeitern iist bei drei Ausfällen ein grosser Teil der Belegschaft weg. Da wird es schwierig für die Betriebe den Normalbetrieb weiter aufrecht zu halten.