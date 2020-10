15:13

Stadt-Land-Graben bei den Regierungsratswahlen

Das städtische Aargau hat am Sonntag anders gewählt als das ländliche. Beispiel: In der Stadt Baden holt SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati nur halb so viele Stimmen wie der neu antretende SP-Kandidat Dieter Egli. Auch in der Kantonshauptstadt Aarau punktet Egli mit 4152 Stimmen deutlich vor Gallati mit 2590 Stimmen.

Ganz anders im Dorf Bünzen: Hier liegt der SVP-Regierungsrat mit 140 Stimmen deutlich vor dem SP-Neuling. Ausgeglichen zeigt sich das Bild im Bezirk Rheinfelden, da liegen beide relativ nahe beieinander.

Das Schlussresultat zeigt: Der Aargau ist eher ländlich geprägt. Kantonsweit liegt Gallati mit fast 74'500 Stimmen klar vor Egli mit knapp 70'000 Stimmen.