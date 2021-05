Der Ticker startet um 5:43 Uhr

15:57 USA fordern weitere Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus Der amerikanische Gesundheitsminister Xavier Becerra hat eine baldige Fortsetzung der internationalen Untersuchung über den Ursprung des Coronavirus gefordert. Die zweite Phase der Untersuchung müsse unter transparenten Rahmenvorgaben laufen, forderte Becerra bei der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Die Experten brauchten völlige Unabhängigkeit, um den Ursprung des Virus und den Beginn des Ausbruchs zu untersuchen. Die USA hatten die Qualität der ersten Untersuchung in Zweifel gezogen. Sie warfen China ungebührliche Einflussnahme auf die daran beteiligten internationalen Experten vor. Diese waren nach monatelanger Verzögerung durch China Anfang des Jahres in die chinesische Stadt Wuhan gereist, in der das Virus Ende 2019 erstmals nachgewiesen wurde.

15:14 Moderna-Impfstoff schützt Jugendliche zu 100 Prozent Nach Biontech und Pfizer hat nun auch Moderna Daten zur Wirksamkeit seines Impfstoffs bei Jugendlichen vorgelegt. Das Vakzin habe sich in der Studie mit mehr als 3700 Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren als sicher und wirksam erwiesen, teilte Moderna mit. Zwei Drittel von diesen erhielten den Impfstoff und ein Drittel ein Placebo. Nach der zweiten Dosis habe es in der Impfstoffgruppe keine Covid-19-Fälle gegeben verglichen mit vier Fällen in der Placebogruppe, das Vakzin schützte demnach zu 100 Prozent. Schon Anfang Juni will Moderna die Daten für eine Zulassung bei Regulierungsbehörden weltweit einreichen. Legende: Laut Moderna werde der Impfstoff von den Jugendlichen gut vertragen, schwere Nebenwirkungen gebe es nicht. Reuters

14:33 Gericht: Besuchsverbot im Gefängnis war «unrechtmässig» Wie vielerorts herrschte auch in den Zürcher Gefängnissen wegen der Pandemie absolutes Besuchsverbot. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat dieses Besuchsverbot im Justizvollzug nun aber als «unrechtmässig» eingestuft. Den Besuch im Gefängnis komplett zu verbieten, sei eine Grundrechtseinschränkung und nicht rechtmässig gewesen, schreibt das Verwaltungsgericht. Im Gegensatz zur Justizdirektion kam das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass auch «mildere Massnahmen» ausgereicht hätten, um die Ansteckungsgefahr im Gefängnis zu reduzieren. So hätte etwa die Zahl der Besuche reduziert werden oder die Besuche hätten in Räumen mit Trennscheiben stattfinden können. Eine Entschädigung für die ausgefallenen Besuche gibt es jedoch nicht. Mittlerweile wurde das Besuchsverbot zudem ohnehin aufgehoben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Legende: Gefängnis in Kloten: Das Gericht gab einem Häftling Recht, der vergeblich versuchte, Besuchsbewilligungen zu erhalten. Keystone

13:36 Aktuell 17.4 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft Bisher wurden in der Schweiz 4'280'630 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 79'524 Personen pro Tag geimpft. Das sind 21.3 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 17.4 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 14.7 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:35 BAG meldet nach Pfinsten 2770 neue Fälle und 13 Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2770 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1042 . Das sind 7 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 159.29 .

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 28'536 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 13 neue Verstorbene . Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen . Das sind 27 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 639 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 74.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 70.0 Prozent. Davon sind 18 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:45 London verschärft lokale Abstandsregeln Die Regierung in Grossbritannien hat die Abstandsregeln in einzelnen englischen Bezirken mit hohem Auftreten der indischen Coronavirus-Variante wieder verschärft. Wie die BBC berichtete, wurde die Regierungswebseite bereits am vergangenen Freitag für landesweit acht Bezirke aktualisiert. Demnach werden die Menschen dort aufgerufen, ihre Bezirke nicht zu verlassen, zwei Meter Abstand zu anderen zu halten und sich nicht in Innenräumen zu treffen. Auf der Liste stehen unter anderem Gebiete im Nordwesten des Landes, in Mittelengland und auch ein Londoner Bezirk. Am stärksten betroffen ist der Bezirk Bolton im Grossraum Manchester. Dort wurden zuletzt rund 450 Neuinfektionen auf 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert. Experten gehen davon aus, dass sich die sogenannte indische Variante B.1.617.2 schneller ausbreitet als die bislang vorherrschende britische Corona-Mutante B.1.1.7.

12:31 Österreich verhängt Landeverbot für UK Österreich verhängt wegen der Verbreitung der indischen Variante des Corona-Virus ab 1. Juni ein Landeverbot für alle Flugzeuge aus Grossbritannien. Zudem kommt das Land ab diesem Dienstag auf die Liste der Virus-Varianten-Gebiete, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Einreise aus Grossbritannien nach Österreich ist damit nur sehr eingeschränkt möglich. Im Wesentlichen dürfen nur österreichische Staatsbürger und Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich einreisen. Auch die Einreise aus humanitären Gründen oder im zwingenden Interesse der Republik ist möglich.

11:50 KOF rechnet mit wieder besseren Zeiten für den Tourismus Der Schweizer Tourismussektor dürfte sich 2021 von seinem pandemiebedingten Tief erholen. Inlandstouristen und Reisende aus dem nahen Ausland dürften schon im Sommer zu einer Belebung des Geschäfts führen. Mit der Anfang Jahr gestarteten Impfkampagne ist eine allmähliche Verbesserung der Lage im Tourismussektor zu erwarten, schreibt die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). Insgesamt geht die KOF davon aus, dass die Anzahl der Logiernächte bei den Schweizer Touristen in der Sommersaison 2021 leicht über dem Vorkrisenniveau liegen wird, während die Anzahl der Logiernächte bei den Europäern erst 2022 wieder ihr Vorkrisenniveau erreichen wird.

10:19 Gastronom im Recht: Erstes Urteil zu den Corona-Geschäftsmieten Geschäfte könnten nicht die volle Miete für die Zeit schulden, in der sie auf behördliche Anordnung wegen der Pandemie nicht öffnen durften. Das legt das Bezirksgericht Zürich im schweizweit ersten Urteil zu dieser Frage nahe. Es wäre ein Dämpfer für die Immobiliengesellschaft PSP Swiss Property im Streit gegen einen Zürcher Gastronomen. Das zeigen Recherchen des Beobachters. Wie aus dem Urteil hervorgeht, verlangte der Gastronom für sein Restaurant im Herzen von Zürich eine Mietzinsreduktion während des Lockdowns von 90 Prozent, während den späteren Einschränkungen von 60 Prozent. Die Vermieterin PSP war damit nicht einverstanden. Sie wollte die ganze Miete. Als der Gastronom einen Teil der Miete zurückhielt, betrieb ihn PSP Swiss Property auf die ausstehenden Mietzinszahlungen. Dagegen erhob der Wirt Rechtsvorschlag.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Immobiliengesellschaft PSP teilt dem Beobachter mit, dass es dagegen bereits Beschwerde vor dem Obergericht des Kantons Zürich eingereicht hat.

9:24 Schweizerischer Menschenrechtspreis wird nicht verliehen – dafür ein Sonderpreis Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Menschen beeinträchtigt. Sie hat aber auch der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte – Sektion Schweiz (IGFM-CH) zugesetzt. Erstmals seit Jahrzehnten konnte im Jahr 2020 der Schweizerische Menschenrechtspreis nicht verliehen werden. Die Preisvergabe an den bereits erkorenen Preisträger muss auf das Jahr 2021 verschoben werden. Der Vorstand der IGFM-CH hat deshalb beschlossen einen Sonderpreis zu verleihen. Der Sonderpreis der IGFM-CH in der Corona-Pandemie wird an die Genfer Organisation «La Caravane Sans Frontières» verliehen und ist mit einem Geldbetrag von CHF 2000 dotiert. Die gemeinnützige Organisation aus Genf hilft den Ärmsten und Obdachlosen in der Stadt Genf in dieser harten Zeit. Sie bietet den Bedürftigen Unterkunft, Verpflegung, Notfallhilfe, Beratung und Sozialhilfe in dieser schwierigen Lage.

8:08 Kurz prescht vor: In Österreich sind Lockerungen in Aussicht Kanzler Kurz verspricht Öffnungsschritte ab 17. Juni, Gesundheitsminister Mückstein gar bereits ab 10. Juni. Was ist da los bei den Nachbarn? Eine Zankerei zwischen Minister und Kanzler führte Montagabend zur kuriosen Situation, dass beide unabhängig voneinander Lockerungen verkündeten. Zuerst sagte Kurz am Rande des EU-Gipfels, dass es ab 17. Juni weitere Lockerungen geben werde. Die «extrem positive» Entwicklung des Infektionsgeschehens mache das möglich. Wolfgang Mückstein zog in der Fernsehsendung Zib2 nach. Er sei nie gegen Lockerungen gewesen, sondern fordere nur eine gemeinsame Kommunikation ein. Kurz darauf verkündete er, dass bereits ab 10. Juni Lockerungen möglich seien. Bereits am 10. Juni werde outdoor wohl die Maskenpflicht fallen, so Mückstein. Indoor werde die Maskenpflicht bleiben. Über sonstige Lockerungen kann nur spekuliert werden: so könnte die Sperrstunde von 22 Uhr auf Mitternacht verschoben werden oder der 2-Meter-Abstand verringert.

5:57 Geselliges Leben kehrt in Nordirland etwas zurück Als letzter Landesteil des Vereinigten Königreichs hat auch Nordirland zahlreiche Corona-Regeln gelockert. Pubs, Restaurants und Cafés dürfen seit Montag wieder Gäste auch in geschlossenen Räumen empfangen. Hotels und Museen haben geöffnet. Bis zu sechs Menschen dürfen sich in Innenräumen treffen und bis zu 15 in privaten Gärten, an Veranstaltungen im Freien dürfen bis zu 500 Gäste teilnehmen. Anders als in den übrigen Landesteilen bleiben aber soziale Abstandsregeln in Kraft, Umarmungen und Begrüssungsküsse sind also weiterhin untersagt. Die Gesundheitspolitik ist im Vereinigten Königreich Sache der Regionalregierungen. Ein Grund für die Lockerungen der Corona-Restriktionen ist der Erfolg des Impfprogramms. Legende: Seit den gelockerten Regeln darf sich auch wieder in Innenräumen zugeprostet werden. Reuters

5:49 Touren auf Mount Everest trotz Corona Rund 350 Menschen sind in diesem Frühjahr schon auf dem höchsten Berg der Erde gestanden. Die Behörden in Nepal verneinen Berichte, wonach es einen grösseren Corona-Ausbruch auf dem Mount Everest gebe. Verschiedene Expeditionsfirmen haben jedoch ihre Everest-Touren abgesagt und dies mit den vielen Covid-19-Fälle begründet. Auch China, von wo aus der Berg auch bestiegen werden kann, hatte kürzlich die Saison abgesagt. Nepal erlebt derzeit wie sein grosses Nachbarland Indien eine schlimme Corona-Welle. Krankenhausbetten und medizinischer Sauerstoff gehen aus. Dennoch wurden dieses Jahr über 400 Genehmigungen für ausländischen Bergsteigerinnen und Bergsteiger ausgestellt. Diese werden benötigt, um die Tour auf den Mount Everest machen zu können. Das arme Land im Himalaya kassiert pro Genehmigung 11'000 US-Dollar. Legende: Der Berg im Himalaya ruft offenbar auch in Corona-Zeiten. Keystone