Der Ticker startet um 5:30 Uhr

20:15 Kanton Waadt genehmigt zwei Testveranstaltungen Der Kanton Waadt hat anlässlich der Lockerung der Corona-Massnahmen zwei Testveranstaltungen genehmigt: Am 17. und 18. Juni wird der Chor Vivace in der Kathedrale von Lausanne auftreten, und am 27. Juni wird der «Triathlon Vallée de Joux» durchgeführt. Nach den Anlässen werde den kantonalen und den Bundesbehörden eine Auswertung geschickt, sagte Jean-Christophe Sauterel, Sprecher des kantonalen Kommandostabs, zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte einen Bericht der Zeitung «24heures». Auch in Genf steht in den nächsten Tagen eine Testveranstaltung auf dem Programm: Das Orchester der Romandie spielt am kommenden Mittwoch und Donnerstag in der Victoria Hall in Genf.

19:13 2701 Meldungen über Nebenwirkungen von Impfungen In der Schweiz sind bis zum 2. Juni insgesamt 2701 Meldungen über vermutete unerwünschte Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen erfasst worden. In den meisten Fällen – bei 1751 Meldungen – war es keine schwerwiegende Reaktion. In 950 Fällen (35.2 Prozent ) wurde die Reaktion als schwerwiegend eingestuft, wie das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic mitteilte. Die bisher eingegangenen und analysierten Meldungen über unerwünschte Wirkungen ändern aber gemäss Swissmedic das «positive Nutzen-Risiko-Profil» der Covid-19-Impfstoffe nicht. In den meisten Berichten war die Rede von mehreren Reaktionen gleichzeitig – insgesamt gab es daher 7065 Reaktionen (in den 2701 Meldungen). Frauen waren häufiger betroffen als Männer. Zudem traten die Nebenwirkungen häufiger nach einer Impfung mit dem Wirkstoff von Moderna auf (56,9 Prozent) als nach einer Impfung mit Pfizer/Biontech.

18:27 Maduro greift USA wegen Impftstoffverteilung an Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat die USA dafür attackiert, dass sie keinen Impfstoff an Venezuela spenden. «Sie haben einen Hass auf uns, niedere, miserable Gefühle», sagte der autoritär regierende Maduro in einem am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Video. An den US-Botschafter für Caracas gerichtet fügte er hinzu: «James Story, ihr seid erbärmlich, ihr hasst und verachtet Venezuela, weil wir Rebellen sind.» Legende: Keystone

17:41 Putin gibt Sputnik V für Impftourismus frei Kremlchef Wladimir Putin hat den in seinem Land entwickelten Corona-Impfstoff Sputnik V für Impftouristen aus dem Ausland gegen Bezahlung freigegeben. Schon bisher hätten sich Ausländer impfen lassen, er habe die Regierung aber angewiesen, das Verfahren offiziell zu machen und Besuchern in Russland eine Impfung zu ermöglichen, sagte Putin auf dem internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Im Juli soll der Impftourismus in Russland offiziell starten. Die Nachfrage aus dem Ausland sei hoch, sagte Putin.

15:30 Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech in der Schweiz für Jugendliche freigegeben Swissmedic hat das von Pfizer am 7. Mai 2021 eingereichte Gesuch für die Indikationserweiterung sorgfältig geprüft und kann die befristete Zulassung des Covid-19 Impfstoffs von Pfizer/Biontech zur Prävention des Coronavirus für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren erweitern, wie die Behörde bekannt gibt. Die Resultate der fortlaufenden Studie über Jugendliche seien eingereicht und begutachtet worden. Der Impfstoff muss – wie auch bei Personen über 16 Jahren – zweimal verabreicht werden. Bei der untersuchten Altersgruppe habe der Impfstoff in der klinischen Studie eine Wirksamkeit von gegen 100 Prozent gezeigt.

15:18 Deutschland streicht mehrere Schweizer Kantone von Risikoliste Wer Ferien in Deutschland geplant hat, kann sich freuen – zumindest, wenn er aus dem richtigen Kanton kommt: Die deutsche Bundesregierung streicht nämlich mehrere Schweizer Kantone von der Risikoliste, Link öffnet in einem neuen Fenster. Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land, Graubünden, Solothurn, Tessin, Zug und Zürich gelten ab Sonntag nicht mehr als Risikogebiete. Die restlichen Schweizer Kantone bleiben jedoch auf der Liste. Gelockert werden die Einreisebeschränkungen auch für Italien, Tschechien und weite Teile Österreichs. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten. Nur Flugpassagiere müssen bei Einreise noch einen negativen Test vorweisen. Als Risikogebiete gelten Länder oder Gebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 50.

14:50 Bern stellt als Pilotkanton ab Montag erste Covid-Zertifikate aus Als ausgewählter Kanton wird Bern ab nächster Woche versuchsweise erste Impf-Zertifikate ausstellen. Wer in der Impf-Applikation die Einwilligung zu diesem Zertifikat gegeben hat, wird nach der zweiten Impfung eine SMS mit einem Link zu diesem Dokument erhalten – ein QR-Code wird elektronisch gespeichert, er kann ausgedruckt werden. 83 Prozent der registrierten Personen haben diese Einwilligung gegeben, wie der Kanton Bern meldet.

14:48 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz ist beendet. Alle weiteren Entwicklungen rund um das Impf-Zertifikat und das Coronavirus erfahren Sie rund um die Uhr auf srf.ch, der SRF-News-App sowie hier im Liveticker.

14:44 Gewisse Kantone gehen früher in die Ferien Man werde höchstwahrscheinlich vor der EU bereit sein mit den Zertifikaten. «In den zwei Kantonen, in welchen die Sommerferien früher beginnen, muss man sich eventuell noch mit Tests vorübergehend behelfen», so Lindemann. Darum sei es am besten, wenn man noch zuhause bleibe, so Finanzminister Ueli Maurer.

14:44 Wie kommt man konkret an ein Zertifikat? Ein Experte des Bundes sagt, die Geimpften würden von ihren Kantonen kontaktiert werden, wenn die Zertifikate bereit seien. 01:19 Video Dirk Lindemann «Wer schon zweimal geimpft ist, wird von den Kantonen informiert» Aus News-Clip vom 04.06.2021. abspielen

14:34 Zertifikat kann verlängert werden Was kommt nach den 180 Tagen? Dies möchte eine Journalistin wissen. «Bei den Zertifikaten kann die Dauer verlängert werden, ohne ein neues erstellen zu müssen.»

14:33 Was sind die Vorteile der App gegenüber dem Impfbüchlein? Mit der App und dem QR-Code sei die Gültigkeit einfacher und besser zu kontrollieren als mit dem Impfbüchlein, zudem könne das Zertifikat einfacher weiterentwickelt werden. Aber es gebe keinen Unterschied in den Rechten, ob jemand die Papierform des Zertifikats habe oder die App, sagen die Behörden. 00:44 Video Dirk Lindemann zu den Vorteilen der App gegenüber dem Impfbüchlein Aus News-Clip vom 04.06.2021. abspielen

14:27 Maurer sieht keine Probleme bei der Anerkennung durch die EU Könne ausgeschlossen werden, dass es wegen des Aus des Rahmenabkommens Probleme gebe mit der Anerkennung der Zertifikate durch die EU, will ein Journalist wissen. Ueli Maurer kann sich das nicht vorstellen. «Es handelt sich ja um einen Impfausweis. Die EU erkennt ja unsere Pässe auch an.» 00:31 Video Bundesrat Ueli Maurer zur Anerkennung durch die EU Aus News-Clip vom 04.06.2021. abspielen

14:25 Maurer: «Ich habe die zweite Impf-Dosis mittlerweile erhalten, wenn Sie das beruhigt» Bundesrat Maurer wird darauf angesprochen, dass er vor einigen Monaten erklärt habe, dass er nur eine Impfdosis brauche. Ändert die Erstellung des Zertifikats etwas an seiner Haltung? «Ich habe die zweite Dosis mittlerweile, wenn Sie das beruhigt», so Maurer zum Journalisten.

14:20 Sind die Kantone mit der Erstellung von Zertifikaten überfordert? SRF-Bundeshausjournalist Andy Müller möchte wissen, ob die Kantone in der Lage seien, die Zertifikate rechtzeitig zu erstellen? «Wir haben letzte Woche die Kantone informiert. Wir gehen davon aus, dass das Ganze funktionieren wird», so Bundesrat Maurer. Das Ganze sei weitestgehend automatisiert und gebe nicht einen grossen Mehraufwand. Man habe zudem von den Kantonen positive Rückmeldungen erhalten. 01:00 Video Bundesrat Ueli Maurer zur Bereitschaft in den Kantonen Aus News-Clip vom 04.06.2021. abspielen

14:18 Lindemann: «Wir beginnen mit einem Pilotbetrieb in den ersten 14 Tagen» Die Ärzte könnten die Zertifikate bestellen, sagt Lindemann. «Wir beginnen mit einem Pilotbetrieb in den ersten 14 Tagen.» Nach und nach werde man die Systeme der Ärzte anschliessen, um eine rasche Ausstellung der Zertifikate zu erreichen. Die Sicherheit des ganzen Systems habe höchste Priorität. Man habe zudem einen öffentlichen Sicherheitstest durchgeführt, sagt Lindemann. 00:28 Video Dirk Lindemann zum Pilotbetrieb der App Aus News-Clip vom 04.06.2021. abspielen

14:17 Gültigkeitsdauer der Zertifikate Lindemann sagt, die Zertifikate werden wie folgt gültig sein: Getestete: 72 Stunden für PCR-Tests, 24 Stunden für Antigentests

Genesene: 180 Tage nach dem positiven Test

Geimpfte: Ab dem 11. Tag nach der zweiten Impfung werde es vorerst für 180 Tage ausgestellt 00:54 Video Dirk Lindemann zur technischen Umsetzung der App Aus News-Clip vom 04.06.2021. abspielen