Der Ticker startet um 6:00 Uhr

12:25 China: Mehr als 70 Prozent der Bevölkerung geimpft China hat mehr als 70 Prozent seiner 1.4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner geimpft. Diese Zahl gab die Nationale Gesundheitskommission bekannt. Demnach seien 1.01 Milliarden Menschen vollständig geimpft, wie Kommissionssprecher Mi Feng auf einer Pressekonferenz sagt. Die Impfstoffe stammen zumeist von Sinovac Biotech und dem staatlich unterstützten Hersteller Sinopharm. 01:26 Video Aus dem Archiv: Impfstoffe aus China bieten keinen hohen Schutz Aus Tagesschau vom 11.04.2021. abspielen

11:33 Erste Suspendierungen bei Frankreichs Gesundheits-Personal In Frankreich sind heute Mittwoch rund 3000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens von ihren Arbeitseinsätzen suspendiert worden. Dies teilte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran mit. Insgesamt sind im französischen Gesundheitswesen rund 2.7 Millionen Personen beschäftigt. Die obligatorische Impfung des Personals von Krankenhäusern und Pflegeheimen, von Feuerwehrleuten, Krankenwagenfahrern und Haushaltshelfern wurde als Teil des Gesetzes zur Bewältigung von Gesundheitskrisen eingeführt. Mit diesem Gesetz wurde Anfang August auch ein erweiterter «Gesundheitspass» für die Betroffenen eingeführt. Viele der Suspendierungen dürften von kurzer Dauer sein, sagte Véran. Die meisten Nicht-Geimpften zählten zum Pflegepersonal und nicht zur Ärzteschaft. «Viele dieser Nicht-Geimpften werden jetzt eine Impfung in Erwägung ziehen, nachdem klar geworden ist, dass die Impfpflicht eine Realität ist.» 02:15 Video Aus dem Archiv: Frankreich führt Gesundheitspass ein Aus Tagesschau vom 26.07.2021. abspielen

11:00 Konjunktur erholt sich weiter – aber mit weniger Schwung Die Schweizer Wirtschaft dürfte sich im laufenden Jahr weniger rasch von der Coronakrise erholen als erwartet – das sagen die Ökonominnen und Ökonomen des Bundes. Hauptgrund sei eine weniger dynamische Entwicklung der Weltwirtschaft. Für dieses Jahr rechnet die Expertengruppe mit einem Wachstum der Wirtschaftsleistung von 3.2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilt. Vor drei Monaten prognostizierten die Fachleute noch ein Wachstum von 3.8 Prozent. 2022 sollte sich das Wachstum dann laut Konjunktureinschätzung des Seco auf 3.4 Prozent beschleunigen. 49:57 Video Aus dem Archiv: Überhitzte Wirtschaft – wie lange geht das gut? Aus BILANZ Standpunkte vom 29.08.2021. abspielen

10:48 Gelder gegen die Corona-Not Gleich in mehreren Städten und Institutionen werden derzeit weitere Entlastungszahlungen für Betriebe und Personen gesprochen, die unter der Pandemie zu leiden haben. So bezahlt der Kanton Zürich den Zürcher Spitälern bis zu 18.1 Millionen Franken. Damit sollen die Tarif-Unterdeckung von Covid-Behandlungen sowie gemeinwirtschaftliche Aufwendungen für den Zeitraum vom 20. August bis 31. Oktober 2021 abgegolten werden. Ferner will der Zürcher Regierungsrat zusätzliche 60 Millionen Franken aus der sogenannten «Bundesratsreserve» für grosse Gastrobetriebe einsetzen. Die Stadt St. Gallen greift derweil zur Minderung der Folgen der Corona-Krise erneut Wirten, Läden und Taxi-Unternehmen unter die Arme. Sie erlässt diesen Betrieben Gebühren von rund 200'000 Franken. Und schliesslich übernimmt die Hochschule Luzern (HLSU) ab 1. Oktober die Kosten für Coronatests für Studierende und Weiterbildungs-Teilnehmende. Sie will zudem zusätzliche Test-Infrastrukturen aufbauen. Legende: Keystone

9:48 Unicef fordert rasche Wiederöffnung der Schulen Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen ermahnt die Länder, in denen die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, diese so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Wie ein von Unicef veröffentlichter Bericht zeigt, sind in 17 Ländern die Schulen derzeit vollständig zu – etwa in Venezuela, Bangladesch, auf den Philippinen und in Saudi-Arabien. In 39 Ländern sind sie nur teilweise geöffnet. Dies sei eine Krise, die nicht ignoriert werden dürfe, sagt Unicef-Exekutivdirektorin Henrietta Fore. «Überall müssen die Schulen so schnell wie möglich geöffnet werden.» 01:16 Video Aus dem Archiv: Unicef warnt vor Bildungskrise wegen Covid-19 Aus Tagesschau vom 03.03.2021. abspielen

7:42 Trinidads Gesundheitsminister ärgert sich über «Fake News» von US-Rapperin Der Gesundheitsminister von Trinidad und Tobago hat einem viel diskutierten Tweet der US-Rapperin Nicki Minaj über angebliche Nebenwirkungen einer Corona-Impfung widersprochen. Die 38-Jährige hatte am Montag geschrieben, einem Freund ihres Cousins auf Trinidad seien nach der Impfung gegen das Coronavirus die Hoden angeschwollen und er sei impotent geworden. Der Minister des Karibikstaates sagte, es gebe keine Berichte über einen solchen Fall. Er beschwerte sich zudem, wie viele Ressourcen die Berichtigung dieser «Fake News» seine Behörde gekostet hätte. Minaj hatte zunächst auf Twitter erklärt, sie werde sich nicht für die Met-Gala impfen lassen. Kurz nach diesem Tweet zur Modeausstellung in New York folgte die Anekdote über ihren Cousin. Minaj riet dabei auch ihren mehr als 22 Millionen Followern, sich die Entscheidung zur Impfung gut zu überlegen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 14.07.2021 Mit Video

6:40 Christoph Blocher: «Wer die Freiheit will, muss seine Tests selbst bezahlen» Alt Bundesrat Christoph Blocher will, dass Coronatest kostenpflichtig werden. «Wer die Freiheit will, muss seine vielen Tests selbst bezahlen», sagte Blocher in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Er selbst habe sich impfen lassen, weil er nicht krank werden wolle, sagte Blocher. Aus Eigennutz. Die Spritze sei zu 95 Prozent sicher. Bei Rückfällen verlaufe die Krankheit milder als bei Ungeimpften. Weiter sagte Blocher im Interview, dass er gegen die Ausweitung der Zertifikatspflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie sei. Der Staat sollte sich zurückhalten. Im Vordergrund stehe die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Audio Bleiben Corona-Tests nun doch gratis? 03:09 min, aus Rendez-vous vom 15.09.2021. abspielen. Laufzeit 03:09 Minuten.

6:29 Kaum Personalabbau wegen Corona in der Schweiz Massenentlassungen haben in den beiden Coronajahren 2020 und 2021 bei Schweizer Unternehmen vor allem wegen Restrukturierungen stattgefunden und nicht wegen Personalabbaus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Outplacement-Firma Von Rundstedt, die Entlassene bei der Suche nach einer neuen Stelle unterstützt. 44 Prozent der Kündigungen seien im Zusammenhang mit Umbaumassnahmen in den Unternehmen gestanden, heisst es in der Studie. Reine Personalabbaumassnahmen seien nur bei 14 Prozent der Unternehmen Grund für Entlassungen gewesen. Die verbreitete Angst, dass durch die Pandemie-Regulierungen viele Arbeitsplätze verloren gehen würden, könnte somit unbegründet gewesen sein, schreibt Von Rundstedt. Allerdings ist hierbei die von der Krise schwer getroffene Gastronomie nicht in der Studie enthalten. An der Umfrage haben 950 Unternehmensvertreter teilgenommen, grösstenteils Personalmanager oder Führungskräfte. 01:47 Video Aus dem Archiv: Kann Kurzarbeit Entlassungen wirksam verhindern? Aus Tagesschau vom 20.04.2020. abspielen

4:23 Paris: Hacker erbeuten Corona-Test-Daten von 1.4 Millionen Menschen Bei einem Hacking-Angriff auf den öffentlichen Gesundheitsdienst im Grossraum Paris sind Daten zu Corona-Tests von 1.4 Millionen Menschen gestohlen worden. Es sei Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet worden, wie der Gesundheitsdienst der Pariser Krankenhäuser (AP-HP) am Mittwochabend in Paris mitteilte. Die Attacke habe einen Bereich betroffen, in dem Labordaten zur Weitergabe an Krankenversicherungen und Gesundheitsbehörden zur Kontaktnachverfolgung abgespeichert wurden, so der Gesundheitsdienst weiter. Die gestohlenen Daten betreffen im vergangenen Sommer auf das Coronavirus getestete Menschen aus dem Grossraum Paris. Dabei geht es um die Namen der Betroffenen, die Krankenversicherungsnummer sowie das Testergebnis. Das landesweit genutzte System zum Datenaustausch für Corona-Tests ist von der Attacke, zu der es in diesem Sommer kam, nicht betroffen.

2:50 US-Notenbank schreibt Impfung vor Die US-Notenbank Fed verlangt von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine vollständige Impfung gegen Covid-19. Die Fed in Philadelphia informierte ihre Mitarbeiter in einem Memo über die neue Vorschrift und ist damit die letzte der zwölf regionalen Fed-Banken, die die Impfung verpflichtend einführt. Auch im Hauptsitz in Washington müssten alle Mitarbeiter bis zum 30. November vollständig geimpft sein, sagte ein Sprecher der Notenbank der Nachrichtenagentur Reuters. Insgesamt beschäftigen die zwölf regionalen Notenbanken fast 20'000 Mitarbeiter. In Washington sind es etwa 2900. Legende: Reuters

22:52 Moderna propagiert Booster-Impfung Laut dem Vakzin-Hersteller Moderna lässt die Schutzwirkung seiner Covid-19-Impfung über die Zeit nach. Das hätten neue Daten aus umfangreichen Studien ergeben, teilt das US-Unternehmen mit. Die Untersuchungen stützten die Argumentation für eine Booster-Impfung. Moderna hatte am 1. September bei der US-Arzneimittelbehörde FDA erste Daten für die Prüfung einer Auffrischungsimpfung eingereicht. Die Booster-Impfung ruft dem Impfstoff-Hersteller zufolge eine robuste Antikörperreaktion auf die Delta-Variante hervor. Nach Ansicht mehrerer führender Wissenschaftler sind zusätzliche Corona-Auffrischungsimpfungen für die allgemeine Bevölkerung

nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht erforderlich.

22:36 Ab dem Herbstsemster gilt in allen Gebäuden der ZHdK eine Zertifikatspflicht Neben vielen anderen Hochschulen und Fachhochschulen führt auch die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) auf Beginn des Herbstsemesters die Zertifikatspflicht ein. Für ein Kunststudium sei die Nutzung von Ateliers, Tanzstudios und Musikübungsräumen unersetzbar, teilte die ZHdK am Mittwoch mit. Deshalb werde das Herbstsemester, das am Montag beginnt, im Präsenzunterricht durchgeführt. Die Maskenpflicht sowie die Beschränkung von Raumkapazitäten entfallen. Voraussetzung für die Unterrichtsteilnahme ist ein gültiges Covid-Zertifikat. Ungeimpfte können vor dem Betreten der Gebäude aber einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen. Die ZHdK betont in ihrer Mitteilung jedoch, dass diese Richtlinien und Vorgaben jederzeit ändern können.

20:56 Personenfreizügigkeit wurde 2020 wegen Corona weniger genutzt 2020 haben wegen der Coronapandemie deutlich weniger Personen aus einem EU- oder Efta-Land kurzfristig im Kanton Luzern gearbeitet. Bei den Kontrollen habe sich gezeigt, dass auch während der Pandemie die Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten worden seien, teilte WAS Wirtschaft Arbeit Soziales am Mittwoch mit. Erbringt jemand aus der EU oder aus einem Efta-Staat im Kanton Luzern eine grenzüberschreitende Dienstleistung, muss diese der kantonalen Organisation WAS gemeldet werden. Solche Arbeitseinsätze sind auf 90 Tage beschränkt. Während 2019 insgesamt 23'283 Meldungen eingegangen seien, seien es 2020 noch 17'471 Meldungen gewesen, teilte WAS mit.

20:01 Verschärfte Impfpflicht in Frankreich In Frankreich gilt seit Mittwoch für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht gegen das Coronavirus, insgesamt geht es um rund 2.7 Millionen Beschäftigte. Bei Missachtung droht eine Suspendierung ohne Fortzahlung des Lohns. Mindestens eine erste Impfung müssen nun Beschäftigte nachweisen, die im Krankenhaus- und Pflegebereich arbeiten, aber auch Feuerwehrleute, Beschäftigte des Zivilschutzes sowie die Beamten der Gendarmerie. Aufschub von der Suspendierung können Betroffene erhalten, wenn sie freie Tage oder Urlaub nehmen. Sobald sie die Impfung erhalten haben, endet auch die Sanktion, betonten die Behörden. Eine Entlassung wegen einer fehlenden Corona-Impfung sei nicht möglich, hiess es. Die Quote der vollständig Geimpften im Gesundheitsbereich lag in der vergangenen Woche bereits zwischen 84 und 91 Prozent.

19:01 Österreich lockert Quarantäneregeln an Schulen Österreich lockert nach einem starken Anstieg isolierter Jungen und Mädchen innerhalb kürzester Zeit seine Quarantäneregeln an Schulen. Künftig dürfen sich Schüler laut neuem Erlass des Gesundheitsministeriums bereits nach fünf statt zehn Tagen aus der Quarantäne freitesten. Ein negativer PCR-Test soll die frühzeitige Rückkehr ermöglichen. Zudem sollen bei älteren Schülern nur noch direkte Sitznachbarn und enge Kontaktpersonen erkrankter Kinder in Quarantäne geschickt werden. An Grundschulen konnte schon bisher bei nur einem Infektionsfall von einer Quarantäne der Mitschüler abgesehen werden. Wissenschaftler und Ärzte äusserten sich skeptisch zu den neuen Regeln.

18:27 Zertifikatspflicht bald auch im Bundeshaus? Die Staatspolitische Kommission des Ständerats will die notwendigen rechtlichen Grundlagen für die Zertifikatspflicht im Parlamentsgebäude erarbeiten. Die Zertifikatspflicht habe zum Vorteil, dass Schutzvorkehrungen wie die Maskenpflicht ausgehoben und die Trennwände aus Plexiglas entfernt werden könnten, schreibt die Kommission am Mittwoch in einer Mitteilung. Es gehe aber insbesondere darum, die Handlungsfähigkeit des Parlaments langfristig sicherzustellen. Zudem solle so ein Beitrag zum Schutz des Gesundheitswesens vor einer Überlastung geleistet werden. Ziel sei es, die Vorlage bis zu den Kommissionssitzungen im Spätherbst bereitzuhaben. 01:28 Video Die Erklärung von Andreas Aebi im Parlament Aus News-Clip vom 13.09.2021. abspielen

17:48 US-Armee droht Impfverweigerern mit Entlassung Soldaten der US-Armee, die Corona-Impfungen verweigern, droht die Entlassung. «Es ist buchstäblich eine Frage von Leben und Tod für unsere Truppen, ihre Familien und die Gemeinden, in denen wir leben», sagt General Raymond Scott Dingle, der oberste Mediziner der Armee. Soldaten können jedoch aus «legitimen medizinischen, religiösen oder administrativen Gründen» eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Die Armee gehe nun davon aus, dass alle ihre aktiven Einheiten bis zum 15. Dezember 2021 und die Mitglieder der Reserve und der Nationalgarde bis zum 30. Juni nächsten Jahres vollständig geimpft sein werden.

16:51 EU-Impfnachweise in immer mehr Ländern gültig In immer mehr Ländern können frische Corona-Tests, Impfungen und Genesungen mit den digitalen EU-Corona-Zertifikaten nachgewiesen werden. Wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte, sind nun Albanien, Andorra, die Färöer Inseln, Israel, Monaco, Marokko und Panama an die notwendige Technik angeschlossen. Auch die dort ausgestellten Zertifikate werden den Angaben zufolge in der EU anerkannt. Diese gegenseitigen Anerkennungen gelten nun für insgesamt 15 Länder ausserhalb der EU. «Seit Juni wurden mehr als 420 Millionen EU-Zertifikate ausgestellt», teilte EU-Justizkommissar Didier Reynders mit. «Ich begrüsse daher, dass sich immer mehr Länder ausserhalb der EU unserem erfolgreichen System anschliessen.»

16:01 St. Gallen erweitert das Impfangebot Im Kanton St. Gallen wollen sich wegen der Zertifikatspflicht mehr Leute gegen Corona impfen lassen. Der Kanton richtet deshalb zusätzliche mobile Impfstellen ein. Dort können sich Interessierte ohne Voranmeldung impfen lassen. Stationen sind bis Ende September das Olma-Areal in St. Gallen, St. Margrethen, Oberriet und Wattwil, wie das kantonale Gesundheitsdepartement am Mittwoch mitteilte. Weiter bestehe auch das Angebot, sich in den vier regionalen Impfzentren in St. Gallen, Wil, Jona und Buchs spontan piksen zu lassen.