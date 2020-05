Ineichen-Fleisch betont, dass ein funktionierendes Handelssystem besonders wichtig ist für ein Land wie die Schweiz. Deshalb brauche es Reformen. So zum Beispiel bei der Digitalisierung, die etwas schnelle umgesetzt werden soll. «Die globalisierte Wirtschaft ist ein Vorteil für die Schweiz», sagt Ineichen-Fleisch. Kritische Güter und Dienstleistungen hätten so sichergestellt werden können. Die internationale Kooperation werde deshalb noch wichtiger.

Daniel Koch vom BAG macht den Auftakt. Er äussert sich zur aktuellen Lage und wiederholt die am Mittag veröffentlichten Zahlen. Es gab 10 laborbestätigte Fälle seit gestern. «Besonders erfreulich: Es gab keine neuen Todesfälle», so Koch. Das Ziel sei natürlich, die Zahl der Ansteckungen weiter zu minimieren.

13:55

Taiwan mit viel Corona-Erfahrung an WHO-Tagung?

Heute Mittag hat die jährliche Weltgesundheitskonferenz begonnen, also das Treffen der 194 Mitgliedsländer der UNO-Weltgesundheitsorganisation WHO. Eigentlich sollte es ja um Gesundheitsthemen gehen, doch ein politisches Thema dürfte vieles überschatten: Nämlich die Frage, ob Taiwan wieder zurück an den Tisch darf. Denn Taiwan ist kein Mitglied der WHO. Das Land hatte angeboten, seine Erfahrungen mit der Corona-Bekämpfung auf der Jahresversammlung zu teilen. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und ist gegen einen Beobachterstatus des Landes in der WHO.

Sebastian Ramspeck, internationaler SRF-Korrespondent: «Es ist möglich, dass die USA oder andere Verbündete Taiwans versuchen, den Zutritt Taiwans zu erzwingen. So oder so halte ich es für unwahrscheinlich, dass Taiwan da durchkommen könnte.» Doch China habe vor allem die kleineren Staaten auf seiner Seite: «In diesem Machtgerangel zwischen den USA und China, das heute ausgetragen wird, haben die Chinesen rein rechnerisch gesehen, wenn es darum geht, einzelne Staaten auf ihre Seite zu ziehen, oft bessere Karten.»

Die Schweiz gebe sich vorsichtig neutral, so Ramspeck: «Sie sagt, es wäre gut, wenn Taiwan wieder teilnehmen könne, denn Gesundheit kenne keine Grenzen.» Gleichzeitig halte die Schweiz auch an ihrer Ein-China-Politik fest. So setze sie auf eine einvernehmliche Lösung, doch «die ist hier in Genf nur ein frommer Wunsch», sagt Ramspeck.