13:48 Mangel an Tests: Erleichterte Einreise nach England verzögert sich Die angekündigte Erleichterung bei der Einreise nach England könnte sich verzögern. Grund ist der Mangel an Schnelltests. Sie seien noch nicht in ausreichendem Masse vorhanden, sagte der britische Verkehrsminister Grant Shapps vor Abgeordneten. Bislang ist nach der Einreise selbst für vollständig Geimpfte ein PCR-Test notwendig, den zahlreiche zertifizierte Anbieter zu hohen Preisen (mindestens rund 50 Pfund, umgerechnet rund 63 Schweizer Franken) anbieten. Schnelltests werden hingegen bislang nicht in ähnlich grossem Massstab angeboten. Die britische Regierung hatte für England vor kurzem angekündigt, die PCR-Test-Pflicht für Geimpfte im Oktober abzuschaffen und künftig Schnelltests zu akzeptieren. Ein konkretes Datum wurde jedoch nicht genannt. Legende: Reuters

13:30 Das BAG meldet 1632 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1632 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

13:02 Alle relevanten Corona-Eckwerte in der letzten Woche rückläufig Der Corona-Lagebericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) gibt Grund zu Optimismus: Er zeigt im Wochenvergleich weniger Todesfälle, weniger Patientinnen auf den Intensivstationen, weniger Hospitalisationen und weniger positive Testresultate. Die Zahl der Todesfälle nahm im Vergleich zur Vorwoche um 30 Prozent ab. Die Hospitalisierungen gingen um knapp 10 Prozent zurück auf 272. 16 Prozent dieser Patienten hatten keine relevanten Vorerkrankungen. Die meisten waren über 30-jährig. Es mussten aber auch 3 Kinder, 5 Jugendliche und 15 Personen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren im Spital behandelt werden. Im Durchschnitt befanden sich letzte Woche 265 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung auf einer Intensivstation, 8.3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Mit einer Auslastung von 77 Prozent bewegt sich die Auslastung der Intensivstationen jedoch weiter auf dem Niveau vom Dezember 2020. Ebenfalls stark gesunken ist die Anzahl der laborbestätigten Fälle: So wurden vergangene Woche insgesamt 12'714 positive Testresultate gemeldet, 30 Prozent weniger als eine Woche zuvor.

12:12 Schutzzaun vor dem Bundeshaus wird montiert Die Berner Behörden haben am Vormittag den Schutzzaun zwischen Bundesplatz und Bundeshaus montiert. Dies als Sicherheitsmassnahme vor der angekündigten, aber unbewilligten Demonstration von Massnahmenkritikern in Bern. Einen Nachmittag lang habe Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause mit mit Vertretern von «Mass-Voll», «Freunden der Verfassung» und «Freiheitstrychlern» über eine Demo-Bewilligung verhandelt. Letztlich blieben die Gespräche erfolglos, wie Nause am Mittwoch vor den Medien einräumen musste. 01:16 Video Sicherheitskräfte wappen sich für mögliche Demo in Bern Aus Tagesschau vom 23.09.2021. abspielen

12:02 Grosses Engagement bei kantonalen Impfkampagnen Walk-in-Zentren, Impftrucks oder Informationskampagnen für Migrantinnen und Migranten: Die Kantone unternehmen viel, um ihre Impfquote zu steigern. Diese Massnahmen zeigen zwar Wirkung, trotzdem bleiben die Zahlen zwei- bis dreimal tiefer als noch im Mai oder Juni. Zwar steigen die Impfzahlen schweizweit seit den Sommerferien wieder leicht an. Letzte Woche wurden rund 220'000 verabreicht und damit 17 Prozent mehr als in der Vorwoche. Doch im Vergleich zum Beginn der Kampagne im Frühsommer, als im ganzen Land wöchentlich zeitweise über 600'000 Dosen verteilt wurden, ist der Unterschied gross. Auch die Walk-in-Angebote wurden schweizweit erweitert, damit sich die Menschen auch ohne Voranmeldung zu einer ersten Dosis entscheiden können. Impfungen werden mittlerweile auch in Apotheken, beim Hausarzt oder in Heimen angeboten. Da sich nach den Sommerferien gezeigt hatte, dass die Migrantinnen und Migranten für einen überproportional hohen Anteil an Fällen und Hospitalisierungen verantwortlich sind, wurden zusätzlich die Angebote für diese Bevölkerungsgruppe ausgeweitet. Legende: Keystone / Archiv

11:37 Corona-Tests an Aargauer Schulen gehen weiter An den Schulen im Kanton Aarau wird weiter repetitiv auf Corona getestet. Beim Schulstart nach den Sommerferien war es zu Problemen gekommen. Die Auswertung der Speichelproben dauerte zu lange, positive Fälle konnten mit Nachtests erst spät gefunden werden. Die Aargauer Regierung schreibt in einer Mitteilung, schuld daran seien die stark ansteigenden Fallzahlen und «Schwachstellen bei veränderten Abläufen» gewesen. Mit Anpassungen würden die freiwilligen Tests nun fortgeführt, so der Regierungsrat. Unter anderem dürften die Schulen die Nach-Testungen wieder selbstständig durchführen. Falls sich die Corona-Lage drastisch verschlechtern sollte, könnte die Regierung die Tests an den Schulen obligatorisch anordnen. Aargauer Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse müssen zudem bis Ende Oktober im Schulhaus eine Maske tragen. Damit will die Regierung einen Anstieg der Infektionszahlen nach den Herbstferien vermeiden. Zudem soll das Impfangebot ausgebaut werden. Impfungen in Gemeindesälen oder in Zelten auf dem Dorfplatz sind Ideen. Im Oktober starten Pilotversuche. Audio Corona-Strategie im Aargau: Impfen im Gemeindesaal und Testen an den Schulen 01:12 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 23.09.2021. abspielen. Laufzeit 01:12 Minuten.

11:25 Kanton Bern baut Contact Tracing aus Mit Blick auf die kalte Jahreszeit baut der Kanton Bern das Contact Tracing wieder aus. 50 Vollzeitstellen kommen zu den bisherigen 150 dazu. Nach wie vor herrscht im Kanton Bern die Delta-Variante des Coronavirus vor. Sie ist viel leichter übertragbar als andere Virus-Varianten. Dazu kommt, dass sich Menschen mit Beginn der kalten Jahreszeit wieder vermehrt in Innenräumen aufhalten. Dies erhöhe das Risiko von Ansteckungen, wie die bernische Gesundheitsdirektion mitteilt. Aktuell befinden sich im Kanton Bern 2555 Personen in Quarantäne und 1888 in Isolation.

11:06 US-Olympioniken dürfen nur geimpft nach Peking Die USA wollen nur vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) entsenden. Dies geht aus den Leitlinien des Olympischen und Paralympischen Komitees der Vereinigten Staaten (USOPC) hervor. Die Vorschriften besagen, dass ab 1. November sämtliche Mitarbeiter, Athleten, Auftragnehmer und andere Personen, die Zugang zu USOPC-Einrichtungen haben, gegen das Coronavirus geimpft sein müssen. Bis zum 1. Dezember wird das Mandat auf alle Mitglieder der US-Delegationen oder potenzielle Teilnehmer an künftigen Spielen ausgeweitet. Bei den Sommerspielen in Tokio hatte das USOPC die Covid-19-Impfung für seine Mitglieder nicht vorgeschrieben. Rund 100 der 613 Athleten des US-Teams reisten im vergangenen Juli ohne Impfschutz nach Japan. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat ebenfalls kein Impfmandat für Aktive erlassen, die an seinen Veranstaltungen teilnehmen. Legende: Reuters / Archiv

10:51 Mediziner ändern Richtlinien für die Aufnahme in Intensivstationen Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat ihre Richtlinien bezüglich der Behandlung auf Intensivstationen angepasst. Sollten die Intensivstationen einmal so voll sein, dass Triage-Entscheidungen gefällt werden müssen, soll künftig auch der zu erwartende Aufwand sowie die Dauer der Behandlung als Kriterium für eine Aufnahme dienen. Die Aktualisierung der Richtlinien sei erfolgt, weil nun – anders als während der ersten Wellen der Pandemie – vermehrt junge und zuvor gesunde Patientinnen und Patienten intensivmedizinische Behandlung benötigten, teilten die SAMW und die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) mit. Das Ziel der Triage-Richtlinien bleibe es, bei einer völligen Überlastung der Intensivkapazitäten so zu entscheiden, «dass die grösstmögliche Anzahl von Leben gerettet wird». Neu werde nun explizit erwähnt, dass dabei auch der Aufwand berücksichtigt werden soll, der mit einer intensivmedizinischen Behandlung verbunden sei. Das erste und wichtigste Entscheidungskriterium bleibe aber weiterhin die kurzfristige Überlebensprognose. Alter, Geschlecht, Behinderung, Demenz, soziale Stellung oder Impfstatus seien weiterhin keine Kriterien, die bei der Triage angewendet werden dürften. Das wäre ein Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot. Legende: Keystone / Archiv

10:21 Astra-Zeneca vereinbart Milliondeal für RNA-Technologie Der britische Pharmakonzern Astra-Zeneca setzt in einem Millionendeal auf eine nächste Generation der RNA-Technologie. Mit dem Startup Vax Equity sei eine Partnerschaft zur Entwicklung neuer Medikamente auf Basis dieser Technologie vereinbart worden, teilte Astra-Zeneca mit. Vax Equity, das von dem Impfstoffexperten Robin Shattock vom Imperial College London gegründet wurde, erhalte dafür von Astra-Zeneca eine Zahlung von bis zu 195 Millionen Dollar, wenn bestimmte Meilensteine im Zuge der Kooperation erreicht werden. Zudem winkten Lizenzgebühren an den Produkten. Vereinbart wurde den Angaben zufolge ferner eine Kapitalbeteiligung von Astra-Zeneca und dem Life-Science-Investor Morningside Ventures.

9:19 DOJ fordert zertifikatsfreien Zugang zu Angeboten für Jugendliche Der Dachverband Offene Jugendarbeit Schweiz (DOJ) fordert für junge Erwachsene bis 25 den zertifikatsfreien Zugang zu niederschwelligen Angeboten. Der Austausch mit Gleichaltrigen dürfe nicht durch die Zertifikatspflicht ab 16 behindert werden. Umso mehr gelte das für vulnerable Kinder und Jugendliche. Einrichtungen mit einem niederschwelligen Angebot seien zentral für die Früherkennung und -intervention, teilte der Verband mit. Die Zertifikatspflicht stelle für die Jugendlichen ab 16 Jahren nach vielen Einschränkungen eine weitere Restriktion dar. Im Weiteren unterstreicht der DOJ das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Information gemäss der Kinderrechtskonvention. Derzeit werde die jüngere Generation ungenügend informiert. Namentlich das BAG, die wissenschaftliche Taskforce des Bundes und die Eidgenössische Impfkommission würden nicht eindeutig erklären, wie gefährlich das Coronavirus für Kinder und Jugendliche ist. Auch liessen die Behörden unklar, wie die Jungen die Infektion verbreiten. Legende: Keystone / Archiv

7:41 Moderna-Chef: Bis Mitte 2022 genug Impfdosen für alle «In einem Jahr wird die Pandemie vorbei sein.» Dies prognostiziert Stéphane Bancel, der Konzernchef des US-Biotechnologie-Konzerns Moderna. Ältere Personen und Risikopatienten, die zu Beginn der Pandemie geimpft worden seien, müssten jetzt Auffrischungen erhalten. Bis Mitte nächsten Jahres seien genug Dosen vorhanden, um alle Personen auf der Erde impfen zu können, sagte Bancel in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Ihm schwebt vor, dass Covid-19 Bestandteil einer kombinierten Impfung sein wird, mit der man sich gegen sämtliche Atemwegsviren impfen lässt. Diese kombinierten Impfstoffe dürften 2023 auf den Markt kommen. Moderna werde die klinische Studie für diese Impfstoffe noch vor Ende dieses Jahres starten. Jene für den Teil der Grippe-Impfung laufe bereits. Impfskeptikern entgegnet der Moderna-Konzernchef, dass ihre Angst unbegründet sei. Klinische Studien belegten eindeutig, dass die neue Technik nicht in die DNA eingreife. Der mRNA-Impfstoff bestehe aus vier Nukleinsäuren, die biologisch abbaubar seien. Zwei Stunden nach der Injektion seien die Lipid-Nanopartikel nicht mehr nachweisbar. Legende: Keystone / Archiv

6:18 Deutlich mehr psychische Probleme bei Kindern in England Die Pandemie hat bei der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in England deutliche Spuren hinterlassen. Im zweiten Quartal 2021 waren mit 190’271 Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren fast doppelt so viele in psychischer Behandlung wie im gleichen Zeitraum zwei Jahre zuvor, wie aus Daten des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS hervorgeht. Damals waren es 97’342. Auch die Zahl sehr dringender Fälle nahm deutlich zu. «Die Pandemie hatte einen zerstörerischen Einfluss auf die mentale Gesundheit unserer Nation, aber es wird immer klarer, dass besonders Kinder und junge Menschen leiden», sagte Elaine Lockhart vom Royal College of Psychiatrists, die die Daten mit ihrem Verband analysierte. Lockhart rief den neu ernannten britischen Bildungsminister Nadhim Zahawi dazu auf, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zur Priorität zu erklären und entsprechende finanzielle Mittel bereitzustellen. Legende: Reuters / Symbolbild

4:17 USA: Corona-Auffrischungsimpfung für Risikogruppen Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat grünes Licht gegeben für Covid-Auffrischungsimpfungen von Pfizer/Biontech. Allerdings gilt die Genehmigung nur für gewisse Bevölkerungsgruppen: Für Menschen über 65 Jahren, Risikopatientinnen und -patienten und Personen, die in Berufen mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko arbeiten. Dazu zählen zum Beispiel das Gesundheitspersonal, Lehrpersonen oder Menschen in Gefängnissen, teilte die Behörde mit. Grundlage für die Entscheidung seien der wissenschaftliche Erkenntnisstand und die Empfehlungen eines Expertengremiums. Die Auffrischungsimpfung könne frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfdosis verabreicht werden, so die FDA. Das Ziel der dritten Impfdosis ist es, den mit der Zeit nachlassenden Impfschutz wieder aufzubessern. Legende: Eine ältere Frau erhält im US-Bundesstaat Texas eine Impfung gegen Covid. Keystone

1:41 FDP bleibt bei Forderung zur Kostenpflicht für Tests Noch sind Corona-Tests in der Schweiz gratis. Ab dem 1. Oktober soll sich dies laut Bundesrat ändern. Mittlerweile sind fast alle Parteien gegen kostenpflichtige Tests – mit Ausnahme der FDP. Die Freisinnigen argumentieren vor allem mit den Kosten, die durch weitere Gratis-Tests auf den Staat und somit auf die Steuerzahlerin und den Steuerzahler zukommen würden. 03:46 Video FDP weiterhin gegen Gratis-Tests Aus 10 vor 10 vom 22.09.2021. abspielen

22:41 Impfpflicht für Personal zwingt französische Klinik in Notbetrieb Nach Einführung einer Impfpflicht für Klinikpersonal in Frankreich hat der Krankenhausverbund der elsässischen Grenzstadt Mühlhausen auf Notbetrieb umstellen müssen. Von den rund 6000 Beschäftigten seien mehr als 170 noch nicht geimpft und deswegen vom Dienst suspendiert worden, berichtete der Sender RTL. Die Beschäftigten hätten gegen die Massnahme vor dem Krankenhaus demonstriert und sich unter weisse Laken auf den Boden gelegt. Die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen greift seit dem 15. September. Ähnlich gravierende Probleme wie in Mühlhausen wurden aus anderen Regionen bisher nicht bekannt. Mühlhausen war während der ersten Corona-Welle eines der Epizentren der Pandemie in Frankreich. 00:58 Video Aus dem Archiv: Macron will Impfpflicht für Pflegepersonal Aus 10 vor 10 vom 12.07.2021. abspielen

22:06 Bolsonaro nach Rückkehr von UNO-Versammlung in Selbstisolation Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro begibt sich nach seiner Rückkehr von der UNO-Generalversammlung in Selbstisolation. Hintergrund ist der positive Corona-Test von Gesundheitsminister Marcelo Queiroga, der Bolsonaro nach New York begleitete und dort nun in Quarantäne ist. Alle anderen Mitglieder der brasilianischen Delegation wurden nach Angaben der Regierung negativ getestet. Bolsonaro will sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen mit der Begründung, dass er wegen einer früheren Corona-Infektion besser gegen das Virus geschützt sei als durch jede Impfung.

20:55 USA verdoppeln Impf-Spende: Biden sagt weitere 500 Millionen Dosen zu Die USA wollen im Kampf gegen Corona weitere 500 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden. Es handle sich dabei um eine «historische Verpflichtung», sagte US-Präsident Joe Biden zum Auftakt eines virtuellen Corona-Gipfel in Washington. Die Dosen von Pfizer/Biontech sollten in den USA produziert werden und an ärmere Länder gehen. Diese Spende sei an keine Bedingungen geknüpft, hiess es aus dem Weissen Haus. Gleichzeitig rief Biden andere Industrieländer zu grosszügigen Spenden auf. Die USA hatten bereits vor dem G7-Gipfel im englischen Cornwall im Juni eine Spende von 500 Millionen Impfdosen angekündigt. Die Impfdosen wollen die USA von den Herstellern zu einem «nicht gewinnorientierten Preis» kaufen. Insgesamt belaufen sich die Zusagen der USA damit auf 1.1 Milliarden Impfdosen-Spenden. Man habe bisher rund 160 Millionen dieser Dosen in etwa hundert Länder geliefert - darunter Peru, Pakistan, Sri Lanka oder Äthiopien. Täglich würden weitere Dosen verschickt. Man arbeite ausserdem daran, die Produktionskapazitäten in den USA weiter auszubauen. 02:21 Video USA spenden weitere 500 Millionen Impfdosen Aus Tagesschau vom 22.09.2021. abspielen

19:48 Willisau will keine Corona-Demonstration in der Stadt Die Luzerner Stadt Willisau will keine kurzfristige Demonstration von Kritikern der Corona-Massnahmen im Ort dulden. Dies gab die Stadtregierung am Mittwochabend bekannt. Zuvor hatten Massnahmen-Gegner zu einer Demo aufgerufen, nachdem die Stadt Bern für eine solche Kundgebung ebenfalls keine Bewilligung erteilt hatte. Der Stadtrat habe kein Gesuch für eine Demo erhalten, teilte er am Mittwochabend mit. Er bewillige daher eine allenfalls in Willisau am Donnerstagabend geplante Demo nicht. Der Willisauer Stadtrat appellierte «eindringlich» an die Bevölkerung, nicht an einer möglichen unbewilligten Kundgebung teilzunehmen. Die Polizei werde vor Ort sein, erklärte die Stadtbehörde. In verschiedenen Medien und Infokanälen riefen Organisatoren am Mittwoch zu einer Kundgebung beim Zehntenplatz in Willisau auf. Die Stadt wurde den Angaben zufolge weder über ein solches Vorhaben informiert noch wurde mit ihr Kontakt aufgenommen. Der Stadtrat toleriere solche unbewilligten Kundgebungen grundsätzlich nicht, hiess es.