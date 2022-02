Die Regierung in Tschechien schafft die 2G-Regel ab, die nur Geimpften und Genesenen Zugang zu bestimmten Bereichen gewährt. Abgeschafft wird die Regel aber nicht nur in Gaststätten und Hotels, sondern auch bei Dienstleistungen, Kultur- und Sportveranstaltungen. Die Test- und Nachweispflichten bei der Einreise nach Tschechien bleiben bestehen.

Das Härtefallprogramm richtet sich nur an kleinere Unternehmen. Für die Unterstützung von Firmen mit einem Umsatz von mehr als 5 Millionen Franken ist der Bund zuständig. 2021 zahlte der Kanton Nidwalden in 188 Fällen insgesamt fast 37 Millionen Franken aus. «Wir können ein positives Fazit ziehen», sagte Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger im Rat.

Der britische Premierminister Boris Johnson spricht am Mittwoch während der wöchentlichen Fragestunde im Parlament in London.

Bisher war die Aufhebung für den 24. März geplant. Die britische Regierung ist verantwortlich für die Corona-Massnahmen in England; in den anderen Regionen des Landes entscheiden die jeweiligen Regionalregierungen. Bereits im Juli 2021 hat Johnson fast alle Beschränkungen des öffentlichen Lebens in England aufgehoben. Kurzfristige Massnahmen wegen der Omikron-Variante waren im Januar wieder gestrichen worden.

Den aktualisierten Zahlen auf der Corona-Seite des Kantons Bern, Link öffnet in einem neuen Fenster zufolge erhöhte sich die Anzahl Personen auf den Intensivstationen nicht. Am Mittwoch benötigten 19 Personen Intensivpflege gegenüber 21 vor einer Woche und 38 am 21. Dezember. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Covid-19-Kranken auf einer normalen Bettenstation liegen. Der Anteil der 219 Patientinnen und Patienten mit vollständigem Impfschutz auf der normalen Bettenstation beträgt rund 40 Prozent, jener auf der Intensivstation 10.5 Prozent.

Die Infektionszahlen in Italien sanken in den vergangenen Tagen deutlich. Am Dienstag wurden knapp 102'000 Neuinfektionen gezählt – erst vor drei Wochen waren es noch mehr als doppelt so viele gewesen.

Die allgemeine Maskenpflicht wird in Italien am Freitag aufgehoben. Eine entsprechende Verordnung verkündete Gesundheitsminister Roberto Speranza am Dienstagabend. Allerdings müssten Bürgerinnen und Bürger weiterhin eine Schutzmaske dabei haben und vor allem bei grösseren Menschenansammlungen nutzen, hiess es weiter. Im Innenbereich bleibe die Maskenpflicht mindestens bis 31. März bestehen – bis dahin läuft der Corona-Ausnahmezustand.

Basel bittet endlich wieder zu den «drey scheenschte Dääg»

Basel atmet auf: Die Fasnacht 2022 findet trotz Corona statt. An einer gemeinsamen Medienkonferenz geben die Basler Regierung und das Fasnachts-Comité die Rahmenbedingungen bekannt.

Die «drey scheenschte Dääg» finden wie geplant vom 7. bis am 10. März statt. Am Montagmorgen löschen um 4 Uhr die Lichter in der Innenstadt für einen eingeschränkten Morgenstreich. An der Fasnacht in abgespeckter Form ist das «Gässle» durchgehend erlaubt. Cliquen, Guggenmusik und Laternen können den Geist der Fasnacht wieder aufleben lassen. Schnitzelbägge können in Innenräumen auftreten. Dabei gilt die Covid-Schutzverordnung.

Der Verkehr wird wie üblich an der Fasnacht umgeleitet. Der Cortège, also der Fasnacht-Umzug am Montag- und Mittwochnachmittag mit festem Routenplan, findet wie bereits angekündigt nicht statt. Im Zentrum sollen die aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler stehen – ein grosser Publikumsauflauf soll vermieden werden. Für Restaurants gelten angepasste Öffnungszeiten von 5 bis 1 Uhr.