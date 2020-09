Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 364 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 304 . Das sind 13% mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.2% . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Der Wert befindet sich unter der WHO-Schwelle von 5% und gibt somit ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 10692 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 26% gestiegen. Die Kantone melden keine neuen Verstorbenen. Aktuell sind 94 Spitalbetten durch Covid-19-Erkrankte belegt. Das sind 3 Personen mehr als in der Vorwoche (Quelle: Kantone, Stand: Mittag).

Die Lufthansa-Tochter will damit das Vertrauen und die Sicherheit der Flugreisenden erhöhen, wie es in einem Communiqué vom Donnerstag heisst. Bereits nach 30 Minuten liefere der Test von Ender Diagnostics einen Nachweis und sei damit wesentlich schneller als derzeit verfügbare Tests, die mehrere Stunden dauerten.

Onlinehändler rechnen laut der Befragung damit, dass der Aufschwung anhält. Zu ähnlichen Resultaten wie die ZHAW war bereits die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) gelangt. In ihrer im Juli publizierten E-Commerce-Studie hatte diese prognostiziert, dass Schweizer in diesem Jahr 13 Milliarden Franken für Einkäufe im Internet ausgeben werden - 3 Milliarden mehr als noch 2019.

Vom Wachstum profitieren sowohl kleine als auch grosse Onlineshops, wie aus der am Donnerstag publizierten «Onlinehändlerbefragung 2020» der School of Management and Law der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hervorgeht.

Der Internet-Handel erlebt 2020 wegen der Coronakrise einen Wachstumsschub. Jedes zweite Internetgeschäft in der Schweiz verzeichnete in der Coronakrise einen Anstieg der Bestellungen von über 20 Prozent.

Er appellierte an die Regierungen, Flüchtlinge und Aufnahmeländer stärker zu unterstützen. Das UNHCR hat für 2019 Daten aus zwölf Ländern ausgewertet, die besonders viele geflüchtete Minderjährige und deren Familien aufgenommen haben – darunter Jordanien, Pakistan, die Türkei und Uganda. Dort gingen 77 Prozent der geflüchteten Kinder in die Grundschule und 31 Prozent in eine weiterführende Schule. Das ist laut UNHCR eine leichte Verbesserung.

Corona-Fälle in Israel erneut auf neuem Höchststand

Erstmals seit Beginn der Pandemie sind in Israel an einem Tag mehr als 3000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfasst worden. Das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag mit, am Vortag seien 3074 neue Fälle registriert worden. Den dritten Tag in Folge wurde damit ein Rekordwert verzeichnet. Am Dienstag waren es 2183 Fälle gewesen.

An diesem Tag waren in Israel mit Ende der Sommerferien die Schulen und Kindergärten unter Corona-Beschränkungen wieder geöffnet worden – trotz der hohen Ansteckungsrate. Rund 2.4 Millionen Kinder und Jugendliche lernen wieder in Schulen oder gehen in Krippen.