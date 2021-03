Der Ticker startet um 5:51 Uhr

14:16 Demos mit mehr als 15 Personen bleiben im Kanton Bern verboten Demonstrationen mit mehr als 15 Teilnehmenden bleiben im Kanton Bern bis mindestens Ende April verboten. Der Berner Regierungsrat hat die entsprechende Bestimmung in der Covid-Verordnung um einen Monat verlängert. Der Kanton Bern bleibt damit auf einer strengeren Linie als der Bund. Dieser erlaubt Demonstrationen ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl. Er stellt es den Kantonen aber frei, strengere Regeln festzulegen. Nebst Bern kennt auch etwa der Kanton Zürich die 15er-Regel. Corona-Gegner aus allen Landesteilen hatten für vergangenen Samstag ursprünglich eine Grosskundgebung in Bern geplant. Eine Bewilligung dafür zu erhalten war aussichtslos. Der Grossteil der Deutschschweizer Aktivisten entschloss sich dann, die Kundgebung in Liestal BL durchzuführen, wo die Behörden die Demo bewilligten. Westschweizer und Tessiner beharrten auf der Kundgebung in Bern. Schliesslich sei das die Bundesstadt. Die Polizei löste die Kundgebung der in Bern verbliebenen Demonstranten auf zeigte rund 600 Personen an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Anti-Corona-Demo in Liestal Aus dem Archiv: Warum liess die Basler Polizei die Demonstranten gewähren? 21.03.2021 Mit Audio

13:34 BAG meldet nach Wochenende 3643 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3643 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1473 . Das sind 19 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 28 Tage .

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 31'893 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 16 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 12 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 859 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 2 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 73.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 67.0 Prozent.

13:26 Corona-Fall in niederländischem Kabinett – Tests gefordert Nach einem Corona-Fall im niederländischen Kabinett fordert Gesundheitsminister Hugo de Jonge die Regierungsmitglieder zu Tests auf. Eine Quarantäne sei nicht notwendig, sagt De Jonge der Nachrichtenagentur ANP. Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Mona Keijzer hatte zuvor auf Twitter einen positiven Test bekannt gegeben. Sie hatte am Freitag an der wöchentlichen Kabinettssitzung mit Ministerpräsident Mark Rutte und hochrangigen Ministern teilgenommen.

13:05 Indien sorgt sich vor Hindu-Fest Am Jahrestag des ersten Lockdowns in Indien steigt die Zahl der Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit Anfang November. Die Behörden melden 46'951 neue registrierte Fälle, zwei Drittel davon im Bundesstaat Maharashtra, in dem die Wirtschaftmetropole Mumbai liegt. Das Gesundheitsministerium befürchtet einen Anstieg der Fälle durch das hinduistische Mahakumbh-Fest, das im April seinen Höhepunkt hat. Örtliche Behörden erwarten insgesamt 150 Millionen Teilnehmer. In Indien sind bislang 44 Millionen Dosen verimpft worden. Die Regierung will bis August 300 Millionen der 1.35 Milliarden Menschen im Land impfen. Legende: Das nur alle zwölf Jahre in der nordinischen Stadt Haridwar stattfindende Mahakumbh-Fest gilt als die grösste Feier der Welt. Es hat im März begonnen und findet seinen Höhepunkt im April. Gläubige Hindus baden zu dieser Zeit im Ganges, um sich von Sünden zu befreien. Keystone

12:11 Kanton Luzern trotz Corona mit Ertragsüberschuss Der Luzerner Staatshaushalt ist locker durch das Coronajahr 2020 gekommen. Dank einmaligen Mehreinnahmen konnten die pandemiebedingten Zusatzausgaben überkompensiert werden, sodass der Gewinn um 200 Millionen Franken höher ausfiel als budgetiert, wie das Finanzdepartement mitteilt. Bei einem Aufwand von 3.8 Milliarden Franken weist die Erfolgsrechnung 2020 des Kantons einen Ertragsüberschuss von 212.5 Millionen Franken aus. Als Hauptgründe für das bessere Ergebnis nennt das Finanzdepartement die höhere Ausschüttung der Nationalbank, Steuernachträge und ein höherer Ertrag aus dem Anteil an der direkten Bundessteuern. Der Kanton Luzern rechnet für 2021 mit coronabedingten Mehrausgaben von 100 Millionen Franken. Die Hälfte davon entfällt auf das Gesundheitswesen.

11:18 Gastgewerbe-Umsatz hat sich in Deutschland halbiert Der Umsatz von Hotels, Restaurants und Cafés in Deutschland hat sich seit Beginn der Corona-Krise nahezu halbiert. Die Einnahmen des Gastgewerbes brachen von März 2020 bis Januar 2021 um 47.1 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Besonders hoch waren die Einbrüche in den Lockdown-Monaten April und Dezember mit 74.7 bzw. 71.1 Prozent. In dieser Zeit waren die Gaststätten bis auf Abhol- und Lieferangebote geschlossen, Hotels durften allenfalls Geschäftsreisende beherbergen. Die Umsatzverluste führten auch zu einem Rückgang der Beschäftigtenzahlen im Gastgewerbe. Diese brachen von März 2020 bis Januar 2021 um 19.2 Prozent ein. «Dabei ist zu beachten, dass Kurzarbeitende weiterhin als Beschäftigte zählen», erklärt das Statistikamt dazu. Audio Aus dem Archiv: Über die Engelsgeduld der Deutschen 03:07 min, aus Rendez-vous vom 26.02.2021. abspielen. Laufzeit 03:07 Minuten.

11:03 Lucerne Festival sagt Ersatzkonzerte ab Wegen der Corona-Pandemie hat das Lucerne Festival auch die als Ersatz für das gestrichene Frühjahrs-Festival geplanten Konzerte im Mai abgesagt. Ursprünglich hatte es den ursprünglich dreitägigen Musikanlass mit dem Titel «András Schiff and Friends» im Januar gestrichen, dabei aber angekündigt, dass der ungarische Pianist im Mai zwei Rezitale im KKL Luzern spielen werde. Daraus wird nun abermal nichts. Da nicht klar sei, wann der Bundesrat die Restriktionen für Veranstaltungen wieder lockern könne, werde die weitere Planung und Durchführung der Konzerte und des Künstlergesprächs unmöglich, teilte das Lucerne Festival mit. Das Festival-Team fokussiere sich nun auf das Sommer-Festival, das am 10. August 2021 beginnen soll. Es werde am 5. Mai informieren.

10:30 Impfstoffstreit: Johnson sucht Gespräch mit Merkel und Macron Im Streit um einen möglichen Exportstopp der EU von Corona-Impfstoffen nach Grossbritannien sucht der britische Premierminister Boris Johnson nun das Gespräch. Johnson wolle noch vor dem EU-Gipfel diese Woche bei Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron dafür werben, die Ausfuhr nicht zu blockieren, berichtete die BBC. Gesundheits-Staatssekretärin Helen Whately sagte im Sender BBC Radio 4, kein Land und auch nicht die EU solle «Impfnationalismus oder Impfprotektionismus» zulassen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Wochenende wegen des Mangels an Corona-Impfstoff in der EU Astra-Zeneca und Grossbritannien mit Exportbeschränkungen gedroht. Dem britisch-schwedische Pharmakonzern hatte sie vorgeworfen, im ersten Quartal nur 30 Prozent der vereinbarten Menge an Impftsoffen geliefert zu haben. Legende: Hat gut Lachen: Premierminister Johnson hat vor drei Tagen erst eine erste Impfdosis von Astra-Zeneca erhalten. Grossbritannien kann sich derweil zu den Impfweltmeistern zählen: Gestern Sonntag gab die Regierung bekannt, dass bereits jeder zweite erwachsene Brite eine erste Impfdosis erhalten habe. Keystone

10:07 Neuansteckungen in den USA gehen weiter zurück In den USA geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Die Behörden meldeten für Sonntag insgesamt 33'243 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorging. Am Sonntag der Vorwoche waren noch 38'222 neue Infektionen registriert worden. Die Zahl der neuen Todesfälle mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion lag bei 430. Eine Woche zuvor waren es noch 579. Mit mehr als 542'000 Toten und 29.8 Millionen Infizierten sind die Vereinigten Staaten in absoluten Zahlen das weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Inzwischen sind aber auch schon mehr als 81.4 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft. Insgesamt zählen die USA knapp 330 Millionen Einwohner. 00:52 Video Aus dem Archiv: Biden will Impfstoffe für alle bis Mai freigeben Aus News-Clip vom 12.03.2021. abspielen

10:01 Wahl in Kongo-Brazzaville: Oppositionskandidat stirbt an Covid-19 Kurz nach der Präsidentenwahl im zentralafrikanischen Staat Kongo-Brazzaville ist der wichtigste Kandidat der Opposition, Guy Brice Parfait Kolélas, gestorben. Nach Angaben seines Wahlkampf-Teams erlag der 61-Jährige den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Demnach war Kolélas mit einem medizinischen Flugzeug aus der Hauptstadt Brazzaville, auf dem Weg nach Frankreich. Während des Flugs habe er Atemwegskomplikationen bekommen und sei dann kurz nach der Landung gestorben, sagte sein Wahlkampfleiter Christian Cyr Mayanda. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wahlen in Kongo-Brazzaville Kongo: Oppositionspolitiker Kolélas stirbt an Folgen von Covid-19 22.03.2021 Mit Audio

9:11 US-Studie: Astra-Zeneca-Impfstoff zu fast 80 Prozent wirksam Der von der Universität Oxford und dem britischen Pharmakonzern Astra-Zeneca entwickelte Covid-19-Impfstoff kommt in einer breit angelegten Studie in den USA auf eine Wirksamkeit von 79 Prozent. Zugleich weise er eine hundertprozentige Wirkung gegen schwere Erkrankungen auf, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten, geht aus den Studiendaten hervor. Während der Impfstoff von Astra-Zeneca in mehr als 50 Ländern weltweit zugelassen ist, haben zahlreiche Wissenschafter und Behördenmitarbeiter auf die Ergebnisse der US-Studie gewartet. Das Vakzin war nach Berichten über Blutgerinnsel negativ in die Schlagzeilen geraten, verschiedene Länder hatten die Verabreichung gestoppt. In den USA ist der Impfstoff bisher nicht zugelassen. Und auch die Schweiz hat das Vakzin noch nicht zur Verwendung freigegeben. Audio Aus dem Archiv: Astra-Zeneca: Wo liegen die Schwierigkeiten? 04:38 min, aus Echo der Zeit vom 16.03.2021. abspielen. Laufzeit 04:38 Minuten.

8:50 Freiberufliche griechische Ärzte zu Corona-Dienst verpflichtet Wegen der anhaltend hohen Coronazahlen und der Erschöpfung der Ärzte in staatlichen Krankenhäusern hat Griechenland freiberufliche Ärzte zum Dienst verpflichtet. Die Regierung in Athen veröffentlichte am Montag einen entsprechenden Erlass. Zuvor hatte das Gesundheitsministerium erklärt, dass 200 Mediziner benötigt würden, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Einem Appell, sich freiwillig zu melden, folgten bis Sonntagabend nach einem TV-Bericht jedoch nur 61 Ärzte. Die gesetzliche Grundlage hatte die Regierung angesichts der Pandemie bereits im vergangenen Jahr geschaffen. Das Notfallgesetz erlaubt es auch, private Kliniken in die Pflicht zu nehmen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen war in Griechenland trotz strenger Massnahmen in den vergangenen Wochen ungebremst gestiegen. Experten vermuten, dass sich viele Menschen zunehmend ohne Vorsichtsmassnahmen treffen, weil sie Corona-müde sind. Legende: Es fehlt im Land an Personal und an den entsprechenden Einrichtungen: Ende Februar haben griechische Spitalärzte und -mitarbeiter gegen den Mangel an Intensivstationen in öffentlichen Krankenhäusern demonstriert. Reuters

7:47 Deutsche Spitzenpolitikern stossen Mallorca-Ferien sauer auf Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil fordert eine Überprüfung der Reisemöglichkeit nach Mallorca. Zugleich schlägt der SPD-Politiker im ZDF die Möglichkeit für einen «kontaktarmen Urlaub» im eigenen Bundesland vor. «Noch mag das Infektionsgeschehen auf Mallorca unkritisch sein, aber wenn über Ostern Menschen aus ganz Europa auf der Insel zusammenkommen, haben wir sofort wieder einen neuen Hotspot», hatte Weil schon am Sonntag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)gesagt. Zudem könne er «niemandem erklären, warum er mit seiner Familie kein Ferienhaus in der Lüneburger Heide buchen darf, aber sehr wohl den Flieger nach Mallorca». Die neuen Möglichkeit zu Mallorca-Reisen stösst auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sauer auf. Er kritisiert die Fluggesellschaften, die in der gegenwärtigen Pandemie-Lage Mallorca-Reisen anbieten. Dies sei besonders bei Unternehmen problematisch, die staatliche Hilfen in der Corona-Krise erhielten, sagt der Linken-Politiker im Deutschlandfunk. Er könne nur den Kopf schütteln, dass die Schweiz Thüringen wegen hoher Infektionszahlen gerade zum Hochrisikogebiet erklärt habe, Thüringer aber gleichzeitig in den Urlaub nach Mallorca fliegen könnten. Die Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca durch die Bundesregierung war ein schwerer Fehler.

6:41 Entwurf: Deutsches Kanzleramt will Lockdown verlängern und teilweise verschärfen Angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in Deutschland will das Kanzleramt den Lockdown bis zum 18. April verlängern und teilweise verschärfen. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für die Bund-Länder-Runde am Montag hervor. Ohne deutlich einschränkende Massnahmen werde die Zahl der Neuinfektionen so schnell steigen, «dass bereits im April eine Überlastung des Gesundheitswesens wahrscheinlich ist», wird in dem Papier gewarnt. Das Kanzleramt schlägt in dem Entwurf vom Sonntagabend konkret vor, dass die vereinbarte «Notbremse» bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 «konsequent umgesetzt werden soll». Dann soll es nicht nur keine weiteren Öffnungsschritte geben, sondern zusätzliche Massnahmen, um die Zahl der Neuinfektionen wieder zu senken. So werden etwa Ausgangsbeschränkungen vorgeschlagen. Bund und Länder sollen nach Vorstellungen des Kanzleramts weiter von «nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch ins Ausland» abraten – auch an Ostern. Als strittig ist im Entwurf der Vorschlag markiert, dass «Reisen, insbesondere Urlaubsreisen ins Ausland (...) unabhängig von Inzidenzen im Zielland mit einer epidemiologisch gebotenen Quarantäne und einer Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verbunden sein» sollen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Stille Tage in Berlin Ungläubig bestaunt Deutschland sein Scheitern in der Pandemie 21.03.2021 Mit Video

6:21 Schweizer Online-Casinos verzeichnen Rekord-Umsätze Gähnende Leere in Schweizer Casinos. Doch während die manifesten Spielstätten verlieren, profitieren die Betreiber online. Konkret hat die Corona-Pandemie das Geschäft der sieben im letzten Jahr eröffneten Online-Casinos massiv angekurbelt. Ihr Bruttoumsatz erreichte 186 Millionen Franken, das ist fast die Hälfte des Umsatzes der traditionellen Casinos. Dabei gibt es aber mitnichten nur Gewinner: Spielsüchtige dürften noch mehr leiden, weil der Bezug zum Geld beim Online-Spiel noch weniger gegeben ist. Und wie Suchtexperten warnen, ist im World Wide Web und insbesondere in den Sozialen Medien auch die Werbung für das virtuelle Gambeln allgegenwärtig. 02:40 Video Online-Casinos profitieren von der Pandemie Aus Tagesschau vom 21.03.2021. abspielen

6:01 Restaurants in Serbien bleiben geschlossen Angesichts eines deutlichen Anstiegs der Corona-Zahlen müssen in Serbien alle Gaststätten und Einkaufszentren weiterhin geschlossen halten. Das verfügte der Krisenstab der Regierung in Belgrad am Sonntagabend. Hotelgäste dürfen in den Restaurants ihrer Herbergen bewirtet werden. Geschäfte und Kultureinrichtungen dürfen bis 21.00 Uhr geöffnet bleiben, unter Einhaltung von Abstandsregeln und mit Begrenzung der Besucherzahl. Ähnliches gilt für Fitnessclubs. Der Krisenstab lockerte damit Einschränkungen, die seit Mittwoch gegolten und auch Kultureinrichtungen und Fitnessclubs eingeschlossen hatten. Legende: Nach einer abrupten Talfahrt im Februar geht der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert in Serbien in diesem Monat wieder deutlich in die Höhe. Am Sonntag lag der Wert bei 512.1 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen. Keystone