Der Ticker startet um 5:00 Uhr

12:41 Lockdown, nein danke! Der schwedische Sonderweg Ein normales Leben wie immer: Im Kampf gegen das Coronavirus verweisen Lockdown-Gegner gern auf den schwedischen Sonderweg. Doch gibt es den wirklich? Welchen Preis zahlt Schweden für den Alleingang? Und was kann die Schweiz von Schweden lernen? Die «Rundschau» ist diesen spannenden Fragen nachgegangen. 10:42 Video Lockdown, nein danke: Der schwedische Sonderweg Aus Rundschau vom 13.05.2020. abspielen

12:24 Kredite für KMU zu grossen Teile noch nicht bezogen Viele KMU haben die Covid-Liquiditätskredite bei den Banken beantragt. Doch ein grosser Teil der sogenannten Corona-Kredite wurde noch gar nicht bezogen. Das sagen Banken auf Anfrage von SRF.

12:01 Rekrutenschulen sollen wie geplant starten – mit Schutzkonzepten Die Sommer-RS beginnen wie geplant am 29. Juni, die Wiederaufnahme der Rekrutierung erfolgt am 25. Mai. Alles unter der Bedingung, dass sich die epidemiologische Lage nicht gravierend verändern werde, so teilt es die Schweizer Armee mit. Unter anderem würden in Kasernen, Unterkünften und Ausbildungsanlagen zusätzliche Möglichkeiten zum Händewaschen zur Verfügung gestellt. Personenflüsse in Gängen und Treppenhäusern würden mit Einbahnsystemen und Absperrungen gelenkt. Speisesäle und sanitäre Anlagen dürften Armeeangehörige nur gestaffelt betreten. In den Schlafräumen seien die Abstände zwischen den Betten vergrössert worden; überdies seien zahlreiche improvisierte Schlafplätze in Fahrzeug- und Sporthallen eingerichtet worden. Die Ausbildung findet laut der Armee nur noch in Kleingruppen mit dem notwendigen Abstand statt. In Bereichen und Situationen, in denen die Hygiene- und Verhaltensregeln BAG nicht eingehalten werden könnten, trügen die Armeeangehörigen Schutzmasken. Legende: Keystone

11:35 Neue BAG-Zahlen: 50 bestätigte Ansteckungen In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 50 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden, etwas mehr als am Vortag. Dies teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit. Am Mittwoch hatte das BAG noch 33 neue Fälle bekannt gegeben, am Dienstag waren es 36 gewesen und am Montag 39. Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Donnerstag 30'463 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende. Pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gab es 355 Infektionen. Schweizweit wurden bis am Donnerstag insgesamt 328'163 Tests durchgeführt. Davon waren nach Angaben des BAG 11 Prozent positiv.

11:27 Japan ist nicht mehr im Covid-Notstand Japan hebt Covid-Notstand in weiten Landesteilen vorzeitig auf. Regierungschef Shinzo Abe gab diese Entscheidung nach Beratungen mit Experten bekannt. Ausgenommen sind städtische Grossräume wie Tokio und Osaka. Der Notstand galt eigentlich noch bis zum 31. Mai. In 39 der 47 Provinzen des Landes wird er jetzt aufgehoben, da die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus dort inzwischen eingedämmt werden konnte. Notstand bedeutet in Japan keine harte Ausgangsbeschränkungen wie teilweise in Europa. Die Bürger sind nur gebeten, möglichst zu Hause zu bleiben. Legende: Auch während des sogenannten Notstandes ist die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt. Pendler heute Morgen in Tokyo. Keystone

11:25 Krise verstärkt Lohnlücke zwischen Frauen und Männern Die Corona-Krise dürfte einer deutschen Studie zufolge die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern nochmals steigern. «Die Pandemie legt nicht nur problematische Ungleichheiten in den wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten offen, sie verschärft sie oft noch», sagte Bettina Kohlrausch, Expertin beim WSI-Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zu einer Umfrage unter fast 7700 Erwerbstätigen. Diese Umfrage kommt zum Ergebnis, dass Mütter die Hauptlast der «zusätzlichen Sorgearbeit in Corona-Zeiten» wegen geschlossener Schulen tragen. «Die bestehende Lohnlücke zwischen den Geschlechtern dürfte sich durch die Coronakrise noch weiter vergrössern.»

10:35 Ölnachfrage wird 2020 so stark einbrechen wie nie zuvor Die weltweite Nachfrage nach Rohöl dürfte wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr so stark einbrechen wie nie zuvor. Wie die Internationale Energieagentur (IEA) mitteilte, ist 2020 mit einem historisch hohen Rückgang um 8.6 Millionen Barrel pro Tag zu rechnen. Ursache sind die Folgen der Einschränkungen, die viele Länder im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus verhängt haben. Da diese allerdings nach und nach gelockert werden, fiel die Schätzung der Behörde um 690.000 Barrel besser aus als zuvor. «Die Wirtschaftstätigkeit beginnt eine allmähliche, aber zerbrechliche Erholung», so die IEA.

10:16 WHO warnt vor Anstieg psychischer Krankheiten Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt im Zusammenhang mit dem Coronavirus von einem weltweit starken Anstieg psychischer Krankheiten. Isolation, Angst und Ungewissheit könnten zu psychischen Problemen führen, teilt die WHO mit. Ausserdem hätten viele Menschen Angehörige verloren. Ärztinnen und Ärzte seien überarbeitet. Die Staaten müssten nun dringend genügend finanzielle Unterstützung bereitstellen. Die Angebote für die psychische Gesundheit müssten ausgebaut werden.

9:58 Kanton Bern hat Millionen-Rahmenkredit schon ausgegeben Die Berner Regierung hat im März einen Rahmenkredit im Umfang von 35 Millionen Franken zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise beschlossen. Diese 35 Millionen Franken wurden nun ausgegeben. Die letzte Tranche der Corona-Gelder setzt der Kanton für Startup-Unternehmen ein.

9:42 Schweizer Arbeitszeit deutlich zurückgegangen Die geleisteten Arbeitsstunden in der Schweiz sind im ersten Quartal 2020 aufgrund der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Vor allem Selbständige haben gemäss ersten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) weniger Stunden gearbeitet als vor der Krise. Hier sank die wöchentliche Arbeitszeit sogar um 6.9 Prozent. Bei Arbeitnehmenden betrug der Rückgang 4.7 Prozent.

9:29 Schweiz profitiert von ihrem «sicheren und sauberen» Image Noch vor der Sommersaison öffnet die Schweiz Mitte Juni ihre Grenzen zu den Nachbarländern. Die Schweiz könne in dieser Krisenzeit von ihrem Image als «sicher und sauber» profitieren, so Urs Eberhard, Vizedirektor Schweiz Tourismus in einem Interview mit Keystone-SDA. Denn deutsche und französische Touristen würden knapp ein Viertel der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland ausmachen. Dennoch rechnet Eberhard am Anfang vor allem mit einheimischen Gästen: «Man darf nicht unterschätzen, dass die Menschen in Krisenzeiten ein Bedürfnis haben, sich einzuigeln. Wahrscheinlich werden viele ihre Ferien im Heimatland verbringen.» 01:41 Video Die Grenzen öffnen am 15. Juni Aus Tagesschau vom 13.05.2020. abspielen

9:06 Geplatzer Traum vom Sprachaufenthalt Der Traum vom Sprachenlernen in einem fernen Land platzt wegen Corona für viele. Die Anreise ist nicht möglich, die Sprachschulen sind geschlossen. Viele mussten einen bereits angefangenen Sprachaufenthalt abbrechen. Veranstalter bieten als Lösung von sich aus meist nur Verschiebung, Gutschein oder Annullation zu Kosten gemäss AGB an. Dabei besteht ein Recht auf Rückerstattung, wenn der Sprachaufenthalt eine Pauschalreise ist.

8:51 Fast 300'000 Corona-Tote weltweit Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt weltweit bei über 4.3 Millionen. Knapp ein Drittel der Angesteckten zählen die USA. Mehr als 297'000 Menschen sind bislang weltweit an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Ein Überblick:

8:26 Wieder mehr Virus-Tote in Frankreich Die Zahl der neuen Virus-Toten in Frankreich steigt wieder an. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums starben zuletzt 243 Menschen an den Corona-Folgen. Am Donnerstag waren es 178 gewesen, am Mittwoch 278 und am Dienstag 330 – was den stärksten Anstieg binnen sechs Tagen bedeutet hatte. Insgesamt gibt es damit nach amtlichen Angaben in Frankreich nun 26'230 Covid-19-Tote. Die Zahl der Patienten auf Intensiv-Stationen sank um weitere 93 auf 2868. Am Donnerstag hatte Ministerpräsident Edouard Philippe angekündigt, die Beschränkungen im Land ab Montag schrittweise aufzuheben. Legende: In Frankreich (hier Paris) werden die Beschränkungen ab Montag wieder gelockert. Keystone

8:10 Zurich rechnet mit hohen Schadenskosten Die Zurich-Gruppe dürfte mit Blick auf die Coronakrise einen beträchtlichen Schaden davontragen. Das Virus hinterlässt im Versicherungsgeschäft wie auch in der Bilanz seine Spuren. Noch seien die Auswirkungen im Zusammenhang mit Corona mit grossen Unsicherheiten behaftet, schreibt die Zurich. Doch dürften die Turbulenzen an den Finanzmärkten und der zu erwartende Konjunkturabschwung sowohl den Umsatz als auch den Gewinn belasten. Die Gruppe geht laut ersten Szenario-Berechnungen davon aus, dass sich die Schadenforderungen der Kunden auf rund 750 Millionen US-Dollar belaufen könnten. 280 Millionen davon seien im ersten Quartal erfasst worden.

7:38 Berühren verboten! Viele Alters- und Pflegeheime lockern in diesen Tagen ihr Besuchsverbot. Doch Kontaktboxen und Trennscheiben lassen zu wünschen übrig. Sich zu berühren oder umarmen bleibt nach wie vor nicht erlaubt. Dabei ist der Vorteil von Berührungen wissenschaftlich belegt. 02:58 Video Es fehlt der körperliche Kontakt mit den Angehörigen Aus SRF News vom 14.05.2020. abspielen

7:02 London bescheinigt Antikörpertests von Roche hohe Genauigkeit Der Schweizer Pharmakonzern Roche will nach einer erfolgreichen Überprüfung durch die Public Health England (PHE) seine Antikörpertests in Grossbritannien verkaufen. Die PHE habe in der vergangenen Woche eine unabhängige Bewertung des Antikörpertests durchgeführt und festgestellt, dass der Roche-Test eine Genauigkeit von 100 Prozent aufweise, hiess es in einer Mitteilung von Roche. «Dies ist eine sehr positive Entwicklung, weil ein so hochspezifischer Antikörpertest ein sehr zuverlässiger Marker vergangener Infektionen ist», sagte John Newton, Koordinator des britischen Coronavirus-Testprogramms. Legende: «Das Ausmass, in dem das Vorhandensein von Antikörpern auf Immunität hindeutet, bleibt unklar», fügte Professor Newton hinzu. Reuters

6:41 Solidarität geht vielerorts weiter Die Solidaritätsaktionen für Risikopersonen sind ein Erfolg. Vielerorts werden sie noch nach der Lockerung weitergeführt, so auch in Graubünden. Das zeigt eine Umfrage bei Organisationen, welche Risikopersonen im Alltag unterstützen.

6:26 Wer billig einkaufen will, muss sich bis zum 15. Juni gedulden Die Erleichterung in den Grenzregionen ist gross: Ab dem 15. Juni können Personen wieder ohne Einschränkungen zwischen Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz hin- und herreisen. Der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler sagt: «Es ist schon einschneidend, wenn man die Familie nicht mehr besuchen kann.» Auf der anderen Seite der Grenze freut man sich auf die Schweizer Einkaufstouristen. Der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz sagt: «Natürlich fehlen unserem Einzelhandel die Schweizer Einkäufer.» Wobei das nicht das primäre Thema der Grenzöffnung für ihn sei. Audio Die Liebe wird wieder grenzenlos 02:11 min, aus HeuteMorgen vom 14.05.2020. abspielen. Laufzeit 02:11 Minuten.